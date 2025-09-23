Загальна мобілізація в РФ стає неминучою: втрати окупантів за третій тиждень вересня у цифрах

Завершився третій тиждень вересня і настав час підбиття підсумків просування ворога за 3/4 місяця. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вiдзначає значне зниження темпів просування російських військ.

Related video

За третій тиждень вересня 2025 року російські окупаційні війська (РОВ) захопили 76 км² території України, що є невисоким показником у порівнянні з періодом російського літнього наступу, але вище за показники першого (+54 км²) та третього (+29 км²) тижнів першого місяця осені. Таким чином, за 3 тижні вересня РОВ сумарно захопили 159 км² території України, що відповідає середньому тижневому показнику територій, що захоплюються, в літній період і вказує на значне зниження темпів просування російських військ.

Втрати особового складу РОВ за третій тиждень серпня становили 7 050, а пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому становила по 92 тіла окупантів. За 3 тижні вересня сумарні втрати у РОВ склали 19 580, а пропорція втрат до територій, що захоплюються, 123 тіла/1 км², що є показником кінця 2024 – початку 2025 р.р.

За результатами третього тижня можна припустити, що у вересні ми не побачимо рекордного зростання втрат РОВ, але можемо зафіксувати один із найнижчих показників з початку 2025 року. З іншого боку, зниження темпів захоплення територій України призводить до корекції пропорції між цими показниками.

Нагадаю, що з 1 січня 2025 року по 1 вересня 2025 року РОВ окупували 2 864 км² території України, при цьому їх втрати склали 292 030 л/с або 101 тіло/1 км². Це показник втрат нижче 2024 року, але показники захоплення територій не задовольняють командування РОВ, що змушуватиме їх інтенсифікувати дії на осінньо-зимовий період, на що їм необхідний додатковий ресурс. Все це вказує на те, що проведення загальної мобілізації на Росії до кінця 2025 стає все більш і більш неминучим.

У свою чергу, щодо зниження втрат РОВ, що продовжується, ми бачимо, що проблема підвищення цього показника так і не вирішена, що у разі проведення загальної Росією мобілізації може вилитися в серйозний виклик, якщо не сказати більше.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.