Убийственная российская арифметика: сколько потеряла армия РФ за время наступления 2025 года

В течение 8 месяцев "кампании 2025-го года" (январь–август), в ходе своего участия в "стратегическом наступлении" сразу несколько российских общевойсковых армий (ОВА), действовавших и продолжающих действовать в составе оперативно-стратегических группировок войск (ОВ) "Объединенной группировки вооруженных сил Российской Федерации на юго-западном ТВД" (то есть общей стратегической группировки противника, развернутой на территории Украины), потеряли в среднем по полноценной развернутой мотострелковой дивизии каждая (от 13 до 15–16, а в отдельных случаях даже до 17 тысяч), имеется в виду — убитыми, ранеными и пленными.

Безоговорочный "рекордсмен" — 5-я ОВА противника из состава ГВ "Восток", которая сейчас наступает на Южно-Донбасском направлении (16,9 тысяч убитых, раненых и пленных за 8 месяцев только этого года). В ее состав входят:

127-я мсд (мотострелковая дивизия);

60-я омсбр (отдельная мотострелковая бригада);

7-я омсбр;

20-я рбр (ракетная бригада);

305-я абр (артиллерийская бригада);

8-я зрбр (зенитная ракетная бригада);

и другие части и подразделения из состава армейского комплекта войск.

Даже та ГВ, которая не принимала непосредственное участие в этой "движухе" (ГВ "Днепр"), умудрилась потерять до 8 тысяч.

А общие потери (убитыми, ранеными и пленными) всей российской стратегической группировки войск, развернутой для войны с Украиной, за этот период составили никак не менее 286 тысяч военнослужащих…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

