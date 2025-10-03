Лиманское направление: российское командование перемудрило и очень рискует

Related video

1. Состав сил и средств противника

На данный момент на этом оперативном направлении действуют две общевойсковые армии (ОВА) противника из состава его группировки войск (ГВ) "Запад" ("в миру" — Московский военный округ/МВО) — 20-я и 25-я ОВА. Первая действует в северной части направления — со своего плацдарма на реке Черный Жеребец, нацелившись в район к северу и северо-западу от Лимана, пытаясь там прорваться к Северскому Донцу, вторая — южнее, вдоль северного берега Северского Донца, в общем направлении на Ямполь, а также осуществляет фронтальное давление из Заречного в сторону Лимана.

20-я ЗВА действует силами двух своих "штатных" соединений — 3-й и 144-й мотострелковых дивизий (мсд), усиленных частью сил 2-й мсд 1-й танковой армии (ТА) в виде — 1-го и 15-го мотострелковых полков (мсп). А 25-я ЗВА — основными силами своей 67-й мсд, 164-й и 169-й отдельными мотострелковыми бригадами (омсбр), а также 11-й отдельной танковой бригадой (отбр).

Кроме них, судя по всему, на этом же направлении действует до 3-4-х полков, так называемого "мобилизационного резерва" (МР), как включенных в состав этих формирований, так и отдельных, а также до 4-5-и подразделений в статусе "отдельного батальона" (стрелкового или мотострелкового).

Лиманское направление. Бойцы 115-й бригады минометного подразделения проводят минометные учения, а бойцы подразделения противодействия БПЛА испытывают ингибитор FPV-дронов Фото: Getty

Группировка противника, наступающая на Лиманском направлении (с учетом 3-й мотострелковой дивизии 20-й ОА, действующей севернее), по своему боевому и численному составу (БЧС) примерно соотносима с развернутой на Покровском (без учета Добропольского направления). Это где-то от 80 до 90 тысяч "тушек освободителей", до 320-и танков (возможно, меньше — где-то до 240-а единиц), чуть меньше 600 единиц боевых бронированных машин, возможно до 350 — 360-и единиц ствольной артиллерии (включая 120-мм минометы) и до 210-220 единиц РСЗО (возможно, на порядок меньше).

Во всех передовых частях и соединениях обеих армий сформированы штурмовые батальоны (по разным оценкам, в первой линии их может быть одновременно до 7-8), силами которых в основном и проводятся непосредственные атакующие/штурмовые действия на выбранных российским командованием участках и направлениях. Значительное количество личного состава этих подразделений являются гражданами российской федерации, ранее судимыми или находившимися под следствием.

Кроме того, безусловно, на этом направлении присутствуют также специализированные подразделения БПЛА (очевидно, из состава известного ЦБС "Рубикон"), РЭБ/РТР, а также специального назначения (СпН), вероятно, из 10-й и/или 16-й отдельных бригад специального назначения.

2. Текущая ситуация

20-я общевойсковая армия (ОВА) противника (преимущественно силами 144-й мотострелковой дивизии) при поддержке части сил 2-й мотострелковой дивизии (мсд) из состава 1-й танковой армии (ТА) продолжает активные наступательные действия в направлениях Зеленая Долина — Дробышево и Колодязи — Ставки, пытаясь прорваться к Северскому Донцу к северо-западу от Лимана. В этом смысле, очевидно, ближайшей задачей противника на этом направлении является выход в район Яровая — Новоселовка — Дробышево — Пришиб.

В то же время в полосе, соседней к 20-й ЗВА 25-й ЗВА, противник пытается активными наступательными действиями в направлениях Заречное — Лиман и Диброва — Ямполь сковывать силы и средства ВСУ, обороняющихся на Лиманском направлении, и не допустить их маневра вдоль линии фронта, в частности — в полосу именно 20-й ЗВА.

В полосе действия 20-й ЗВА в течение текущей недели противник достиг определенных тактических успехов, но все еще далек от выполнения своей ближайшей задачи, в частности:

144-й мсд 20-й ЗВА (вероятно, действующая силами 254-го и 283-го мсп), а также 2-й мсд (силами определенных подразделений 1-го и 15-го мсп) удалось переправиться через реку Нитриус сразу на нескольких участках (к югу от Карповки, возле села Среднее и возле села Шандриголовое).

Однако противник, вероятно, все еще не в состоянии полноценно взять под контроль само село Шандриголово (его штурмовые группы, похоже, закрепились лишь в его южной части). Также противнику удалось захватить часть села Среднее и закрепиться в нескольких подлесках на западном берегу Нитриуса, к югу от Карповки.

Поэтому между Карповкой и Новоселовкой, на данный момент, продолжаются упорные встречные бои. Противник пересек Нитриус сразу на нескольких участках и пытается их сразу расширить. За Среднее и Шандриголово идут напряженные бои, сопровождающиеся взаимными атакующими/контратакующими действиями сторон. Кроме того, противник, действуя вдоль улицы Гутченко (село Шандриголово) небольшими группами пехоты (иногда с использованием отдельных единиц бронетехники), настойчиво пытается прорваться в восточную часть Новоселовки и закрепиться там. Пока что ему это не удается.

В свою очередь, 488-й мсп 144-й мсд, а также подразделения 2-й мсд пытаются прорваться из Колодязи в Ставку, однако в течение текущей недели значительных успехов не имели.

В полосе действия своей 25-й ЗВА противник, судя по всему, на данный момент сосредотачивается на захвате Ямполя и полном вытеснении украинских подразделений на участке Дроновка — Закитное с северного берега реки Северский Донец, при этом противник ведет бои в районе Заречного, с целью сковать силы и средства ВСУ с фронта, в частности:

Передовые подразделения 67-й мсд из состава 25-й ЗВА продолжают вести ожесточенные бои за овладение селом Заречное. Однако в течение последних 4-5 дней они не имеют успешного результата, но продолжают удерживать район перекрестка улиц Центральной и Почтовой, а также несколько прилегающих кварталов этого населенного пункта. Кроме того, к северу от села фиксируются районы проникновения нескольких небольших штурмовых групп противника (до 3-4 человек каждая).

С другой стороны, подразделениям 164-й и 169-й омсбр той же 25-й ЗВА, усиленных отдельными подразделениями 11-й отбр, действующих к югу от 67-й мсд, видимо, таки удалось пересечь реку Черный Жеребец в ее низовьях в направлении Ямполя и продвинуться к одноименной железнодорожной станции. На данный момент они пытаются развить свой успех и пробиться в центральную часть Ямполя.

Отдельные малые пехотные группы противника также фиксируются на участках вдоль дороги Ямполь — Заречное и даже между Ямполем и Лиманом.

3. Дальнейшие перспективы на Лиманском направлении

По сути, на данный момент на Лиманском направлении противник пытается создать условия, необходимые ему для дальнейшего захвата Лимана, а именно:

Как я уже говорил выше, он стремится пробиться в район Яровая — Новоселовка — Дробышево — Пришиб. И таким образом заблокировать Лиман с северо-запада (то есть перерезать все основные коммуникации с этим районом, не требующие пересечения Северского Донца).

Полностью вытеснить украинские войска из района впадения Черного Жеребца в Северский Донец и занять село Ямполь, как удобный "стартовый" район для дальнейших наступательных действий, как в направлении Лимана, так и для облегчения наступления 3-й ЗВА противника на Северском (Славянском) направлении южнее реки.

Если врагу удастся решить обе эти задачи, то для материально-технического обеспечения (МТО) украинских частей и подразделений, обороняющихся в районе Лимана и его окрестностей, останется лишь один путь — через Райгородок. Да и то это будет связано с необходимостью пересечения достаточно полноводного Северского Донца (с разрушенными переправами через него), в условиях плотного огневого воздействия противника, включая его БПЛА.

Естественно, это значительно усложнит оборону Лимана и прилегающей территории. Как с точки зрения логистики, так и с точки зрения возможного маневра силами и средствами. Учитывая сложный характер местности (сравнительно значительные лесистые и болотистые участки местности), можно не сомневаться, что враг попытается использовать эту особенность в своих целях. Особенно учитывая его кратное превосходство в численности боеспособной пехоты.

Кроме того, если противник достигнет своих ближайших целей, которые он поставил перед собой на Лиманском направлении, то оборона не только самого Лимана, но и оборона Северска будет существенно усложнена. Более того, если противник сможет форсировать Северский Донец к северо-западу от него, то она вообще станет маловероятной.

Однако в этом смысле, как всегда, есть нюанс.

Все это врагу придется сделать достаточно быстро и причем в ближайшее время, если он хочет достичь своих целей на Лиманском направлении уже в этом году. Потому что, очевидно, середина и конец осени с их вполне специфическими климатическими условиями + достаточно сложная для масштабных наступательных операций (в том числе с форсированием водных преград) местность могут очень усложнить российскому командованию их достижение.

Действия украинских войск, в свою очередь, осложняются наличием в их тактическом тылу достаточно большой реки (Северский Донец), что в определенной степени сдерживает логистику их передовых частей и подразделений, а также их маневр. Особенно в условиях разрушенных переправ.

На самом деле, как по мне, у командования ВСУ на этом направлении все же есть одно решение, которое может существенно способствовать провалу противника (имеется в виду его невыход на Северский Донец в районе, который я указал выше). Однако, как всегда, для этого нужны соответствующие силы и средства (которых, очевидно, у ВСУ на этом направлении пока просто нет), и очень филигранный расчет, а также подготовка собственно самого момента его выполнения. Кроме того, это, по умолчанию, потребует от ВСУ способности удержать рубеж Новоселовка — Ставки (что пока выглядит очень проблематично).

Естественно, я не буду здесь подробно описывать это решение, по понятным причинам (тем более, что все это очень умозрительно и основывается исключительно на моем дилетантском анализе развития ситуации), но отмечу, в связи с этим, что российское командование явно перемудрило с переносами направлений применения основных усилий при ведении своего наступления. Это вполне может сыграть с ним злую шутку, причем на всем Лиманском направлении.

