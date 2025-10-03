Лиманський напрямок: російське командування перемудрило і дуже ризикує

Related video

1. Склад сил і засобів противника

На даний момент на цьому оперативному напрямку діють дві загальновійськові армії (ЗВА) противника зі складу його угруповання військ (УВ) "Запад" ("у миру" — Московський військовий округ/МВО) — 20-та та 25-та ЗВА. Перша діє у північній частині напрямку – зі свого плацдарму на річці Чорний Жеребець, націлівшись у район на північ та північний захід від Лимана, намагаючись там прорватися до Сіверського Донця, друга – південіше, уздовж північного берега Сіверського Дінця, у загальному напрямку на Ямпіль, а також здійснює фронтальний тиск із Зарічного у бік Лимана.

20-та ЗВА діє силами двох своїх "штатних" з’єднань — 3-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій (мсд), посилених частиною сил 2-ї мсд 1-ї танкової армії (ТА) у вигляді — 1-го та 15-го мотострілецьких полків (мсп). А 25-та ЗВА — основними силами своєї 67-ї мсд, 164-ю та 169-ю окремими мотострілецькими бригадами (омсбр), а також 11-ю окремою танковою бригадою (отбр).

Крім них, судячи з усього, на цьому ж напрямку діє до 3-4-х полків, так званого "мобілізаційного резерву" (МР), як включених до складу цих формувань, так і окремих, а також до 4-5-и підрозділів у статусі "окремого батальйону" (стрілецького або мотострілецького).

Лиманський напрямок. Бійці 115-ї бригади мінометного підрозділу проводять мінометні навчання, а бійці підрозділу протидії БПЛА випробовують інгібітор FPV-дронів Фото: Getty

Угруповання противника, що наступає на Лиманському напрямку (з урахуванням 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї ОА, що діє північніше), за своєю бойовим та чисельним складом (БЧС) приблизно співвідносне із розгорнутим на Покровському (без урахування Добропільського напрямку). Це десь від 80 до 90 тисяч "тушок визволителів", до 320-и танків (можливо, менше — десь до 240-а одиниць), трохи менше 600 одиниць бойових броньованих машин, можливо до 350 – 360-и одиниць ствольної артилерії (включаючи 120-мм міномети) і до 210-220 одиниць РСЗВ (можливо, на порядок менше).

У всіх передових частинах і з'єднаннях обох армій сформовані штурмові батальйони (за різними оцінками, в першій лінії їх може бути одночасно до 7-8), силами яких в основному й проводяться безпосередні атакуючі/штурмові дії на обраних російськими командуванням ділянках і напрямках. Значна кількість особового складу цих підрозділів є громадянами російської федерації, раніше судимими або тими, що перебували під слідством.

Крім того, безумовно, на цьому напрямку присутні також спеціалізовані підрозділи БПЛА (очевидно, зі складу відомого ЦБС "Рубикон"), РЕБ/РТР, а також спеціального призначення (СпП), ймовірно, зі 10-ї та/або 16-ї окремих бригад спеціального призначення.

2. Поточна ситуація

20-та загальновійськова армія (ЗВА) противника (переважно силами 144-ї мотострілецької дивізії) за підтримки частини сил 2-ї мотострілецької дивізії (мсд) зі складу 1-ї танкової армії (ТА) продовжує активні наступальні дії у напрямках Зелена Долина – Дробишево та Колодязі – Ставки, намагаючись прорватися до Сіверського Дінця на північний захід від Лимана. У цьому сенсі, очевидно, найближчим завданням противника на цьому напрямку є вихід у район Ярова — Новоселівка — Дробишево — Пришиб.

Водночас у смузі, сусідньої до 20-ї ЗВА 25-ї ЗВА, противник намагається активними наступальними діями у напрямках Зарічне – Лиман та Діброва – Ямполь сковувати сили та засоби ЗСУ, що обороняються на Лиманському напрямку, та не допустити їх маневру вздовж лінії фронту, зокрема – у смугу саме 20-ї ЗВА.

У смузі дії 20-ї ЗВА протягом поточного тижня противник досяг певних тактичних успіхів, але все ще далекий від виконання свого найближчого завдання, зокрема:

144-й мсд 20-ї ЗВА (ймовірно, діюча силами 254-го та 283-го мсп), а також 2-й мсд (силами визначених підрозділів 1-го та 15-го мсп) вдалося переправитися через річку Нітріус одразу на кількох ділянках (на південь від Карпівки, біля села Середне та біля села Шандриголове).

Однак противник, ймовірно, все ще не в змозі повноцінно взяти під контроль саме село Шандриголове (його штурмові групи, схоже, закріпилися лише в його південній частині). Також противнику вдалося захопити частину села Середне та закріпитися в кількох підлісках на західному березі Нітріуса, на південь від Карпівки.

Тож між Карповкою та Новоселівкою, на даний момент, тривають вперті зустрічні бої. Противник перетнув Нітріус одразу на кількох ділянках і намагається їх одразу розширити. За Середнє та Шандриголово точаться напружені бої, що супроводжуються взаємними атакуючими/контратакуючими діями сторін. Крім того, противник, діючи вздовж вулиці Гутченка (село Шандриголове) невеликими групами піхоти (іноді з використанням окремих одиниць бронетехніки), наполегливо намагається прорватися у східну частину Новоселівки та закріпитися там. Поки що йому це не вдається.

Своєю чергою, 488-й мсп 144-ї мсд, а також підрозділи 2-ї мсдї намагаються прорватися з Колодязі до Ставки, проте протягом поточного тижня значних успіхів не мали.

У смузі дії своєї 25-ї ЗВА противник, судячи з усього, на даний момент зосереджується на захопленні Ямполя та повному витісненні українських підрозділів на ділянці Дронівка — Закітне з північного берега річки Сіверський Донець, при цьому противник веде бої в районі Зарічного, з метою скувати сили та засоби ЗСУ з фронту, зокрема:

Передові підрозділи 67-ї мсд зі складу 25-ї ЗВА продовжують вести запеклі бої за оволодіння селом Зарічне. Однак протягом останніх 4-5 днів вони не мають успішного результату, але продовжують утримувати район перехрестя вулиць Центральної та Поштової, а також кілька прилеглих кварталів цього населеного пункту. Крім того, на північ від села фіксуються райони проникнення кількох невеликих штурмових груп противника (до 3-4 осіб кожна).

З іншого боку, підрозділам 164-ї та 169-ї омсбр тієї ж 25-ї ЗВА, посилених окремими підрозділами 11-ї отбр, що діють на південь від 67-ї мсд, мабуть, таки вдалося перетнути річку Чорний Жеребець у її пониззі в напрямку Ямполя та просунутись до однойменної залізничної станції. На даний момент вони намагаються розвинути свій успіх і пробитися в центральну частину Ямполя.

Окремі малі піхотні групи противника також фіксуються на ділянках вздовж дороги Ямпіль — Зарічне і навіть між Ямполем та Лиманом.

3. Подальші перспективи на Лиманському напрямку

По суті, на даний момент на Лиманському напрямку противник намагається створити умови, необхідні йому для подальшого захоплення Лимана, а саме:

Як я вже говорив вище, він прагне пробитися до району Ярова — Новоселівка — Дробишево — Пришиб. І таким чином заблокувати Лиман з північного заходу (тобто перерізати всі основні комунікації з цим районом, які не потребують перетину Сіверського Дінця).

Повністю витіснити українські війська з району впадіння Чорного Жеребця в Сіверський Донець та зайняти село Ямпіль, як зручний "стартовий" район для подальших наступальних дій, як у напрямку Лимана, так і для полегшення наступу 3-ї ЗВА противника на Сіверському (Слов'янському) напрямку південніше річки.

Якщо ворогу вдасться вирішити обидва ці завдання, то для матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) українських частин та підрозділів, що обороняються в районі Лимана та його околиць, залишиться лише один шлях – через Райгородок. Та й то це буде пов'язано з необхідністю перетину досить повноводного Сіверського Донця (зі зруйнованими переправами через нього), в умовах щільного вогневого впливу противника, включаючи його БПЛА.

Природно, це значно ускладнить оборону Лимана та прилеглої території. Як з точки зору логістики, так і з точки зору можливого маневру силами і засобами. З огляду на складний характер місцевості (порівняно значні лісисті та болотисті ділянки місцевості), можна не сумніватися, що ворог спробує використати цю особливість у своїх цілях. Особливо з огляду на його кратну перевагу в чисельності боєздатної піхоти.

Крім того, якщо противник досягне своїх найближчих цілей, які він поставив перед собою на Лиманському напрямку, то оборона не лише самого Лимана, а й оборона Сіверська буде суттєво ускладнена. Більше того, якщо противник зможе форсувати Сіверський Донець на північний захід від нього, то вона взагалі стане малоймовірною.

Однак в цьому сенсі, як завжди, є нюанс.

Все це ворогу доведеться зробити досить швидко і причому найближчим часом, якщо він хоче досягти своїх цілей на Лиманському напрямку вже цього року. Бо, очевидно, середина і кінець осені з їхніми цілком специфічними кліматичними умовами + досить складна для масштабних наступальних операцій (у тому числі із форсуванням водних перешкод) місцевість можуть дуже ускладнити російському командуванню їх досягнення.

Дії українських військ, своєю чергою, ускладнюються наявністю в їхньому тактичному тилу досить великої річки (Сіверський Донець), що певною мірою стримує логістику їх передових частин та підрозділів, а також їх маневр. Особливо в умовах зруйнованих переправ.

Насправді, як на мене, у командування ЗСУ на цьому напрямку все ж таки є одне рішення, яке може суттєво сприяти провалу противника (мається на увазі його невихід на Сіверський Донець у районі, який я вказав вище). Однак, як завжди, для цього потрібні відповідні сили та засоби (яких, очевидно, у ЗСУ на цьому напрямку наразі просто немає), і дуже філігранний розрахунок, а також підготовка власне самого моменту його виконання. Крім того, це, за замовчуванням, вимагатиме від ЗСУ здатності утримати рубіж Новоселівка — Ставки (що поки що виглядає дуже проблематично).

Природно, я не буду тут докладно описувати це рішення, зі зрозумілих причин (тим більше, що все це дуже умоглядно і ґрунтується виключно на моєму дилетантському аналізі розвитку ситуації), але зазначу, у зв'язку з цим, що російське командування явно перемудрило із перенесеннями напрямків застосування основних зусиль під час ведення свого наступу. Це цілком може зіграти з ним злий жарт, причому на всьому Лиманському напрямку.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції.