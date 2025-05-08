Путин оголил тылы: что стоит за самым массированным ударом украинских дронов по РФ

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По России был совершен самый массированный налет украинских ударных дронов за весь период полномасштабного вторжения в Украину.

Ряд российских, так называемых, z-военкоров в режиме у "страха глаза велики" стали истерично вещать о том, что было задействовано 447 ударных дронов!

На самом деле это количество было значительно меньшее, но озвучивать его я не стану. Тем не менее, это все равно рекордный был показатель, что явно указывает на "успешность" плана Путина по демилитаризации Украины, которая никогда ранее не совершала налетов на Россию ударными дронами и даже не планировала этого, а теперь это становится будничным явлением.

Но судя по тому, что мы можем сейчас наблюдать — это системная работа по военным объектам и объектам, связанным с ВПК России в период, когда регионы их размещения ослаблены отсутствием ПВО. Как известно, для защиты парада на 9 мая в Москву и область было стянуто огромное количество средств ПВО, и эшелонированное насыщение сейчас там максимальное. При этом стягивалось это все "добро" с других регионов, которые и так были слабо прикрыты, а теперь…

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Ради безопасности и пафоса Путин оголил практически всю юго-западную, западную и северо-западную часть России. Центр и Дальний Восток уже давно оголены, там и говорить не о чем. И что делают СОУ в ответ на такую возможность? Начинают системную работу по вышеупомянутым объектам военного назначения.

Скажем так, великий гений и стратег, мастер многоходовочек, чтобы попетушится перед Ибрагимом Траоре, Абием Ахмедом Али или Бадрой Гунбой, оголил стратегического значения предприятия, арсеналы, аэродромы и прочие объекты, в режиме — бейте "не хочу", сжигайте дотла, лишь бы на 9 мая все прошло чинно-благородно.

Ну и прекрасно. Но, опять-таки, судя по налетам последних дней, эта была только разминка. Что в этом букете из цветочков станет ягодками, можно только предполагать. А ягодки будут.

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