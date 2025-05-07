"Базальт" и "Сплав" под ударом: дроны СБУ поразили важные заводы в РФ, – источники Фокуса (видео)

Завод "Базальт" в Красноармейске и "Сплав" в Туле подвергся атаке украинских дронов-камикадзе. Взрывы звучали на ключевых оборонных заводах РФ.

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Об успешной атаке БПЛА сообщили источники Фокуса в спецслужбах.

Дальнобойные дроны СБУ поразили два завода ВПК в российском тылу. Взрывы раздались на заводе "Базальт", главном оборонном предприятии РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск. Завод находится в Красноармейске Московской области.

Местные жители насчитали минимум 7 взрывов на заводе "Базальт", после этого начался пожар. Кроме этого, дроны ударили по заводу "Сплав", единственному в России предприятию, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны в Туле.

После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление. Атака украинских беспилотников заставило власти РФ ввести на территории Московской области план "Ковер", предусматривающий закрытие аэропортов.

"Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов", — проинформировал собеседник.

В отличие от оккупантов, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах Украины, СБУ работает по военным объектам. Эти заводы помогают в вооруженной агрессии России против Украины, добавил информированный источник.

Отметим, что во время массированного налета ударных дронов по России 7 мая было задействовано более 50 БПЛА самолетного типа.

Фокус уже писал, что украинские дроны попали в цель на аэродроме "Кубинка" в Подмосковье. Там находился личный состав ВС РФ и техника.