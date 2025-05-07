"Базальт" і "Сплав" під ударом: дрони СБУ вразили важливі заводи в РФ, — джерела Фокусу (відео)

Завод "Базальт" у Красноармійську і "Сплав" у Тулі зазнав атаки українських дронів-камікадзе. Вибухи лунали на ключових оборонних заводах РФ.

Related video

Про успішну атаку БПЛА повідомили джерела Фокусу в спецслужбах.

Далекобійні дрони СБУ вразили два заводи ВПК у російському тилу. Вибухи пролунали на заводі "Базальт", головному оборонному підприємстві РФ з виготовлення озброєння і боєприпасів для всіх родів військ. Завод розташований у Красноармійську Московської області.

Місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів на заводі "Базальт", після цього почалася пожежа. Крім цього, дрони вдарили по заводу "Сплав", єдиному в Росії підприємству, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони в Тулі.

Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа і задимлення. Атака українських безпілотників змусила владу РФ запровадити на території Московської області план "Ковер", що передбачає закриття аеропортів.

"Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів", — поінформував співрозмовник.

На відміну від окупантів, які б'ють по житлових багатоповерхівках у мирних містах України, СБУ працює по військових об'єктах. Ці заводи допомагають у збройній агресії Росії проти України, додало інформоване джерело.

Зазначимо, що під час масованого нальоту ударних дронів по Росії 7 травня було задіяно понад 50 БПЛА літакового типу.

Фокус уже писав, що українські дрони влучили в ціль на аеродромі "Кубинка" в Підмосков'ї. Там перебував особовий склад ЗС РФ і техніка.