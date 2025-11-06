Останавливает украинские FPV-дроны: что известно о вражеских системах РЭБ типа "Штора" (фото)

На фронтах в Украине фиксируется появление средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа "Штора" на видео диапазоне FPV 6.2-7.2ГГц.

Это не серийные изделия, но они уже используются врагом, предупредил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что российские оккупанты достаточно быстро адаптируются к нововведениям. Иногда речь идет о месяцах.

Глушение видео средствами РЭБ типа "Штора" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Мы можем скрывать любые решения и разработки, но как только они попадают к противнику в виде трофея, они сразу же шарят информацию об этом по группам и запускают процесс разработки такого же решения или противодействия", — подчеркнул "Флеш".

Что известно РЭБ "Штора"

РЭБ типа "Штора" — это украинское название российских комплексов радиоэлектронной борьбы одного типа, блокирующих видео с FPV-дронов. По данным "Флеша", ВС РФ начали активно применять РЭБ типа "Штора" с лета 2024 года.

Как объясняет эксперт, россияне сначала перехватывают видео неизвестного им FPV-дрона на определенной частоте, определяют, что он вражеский — по названию подразделения, которое прописано в OSD-меню, или по росту мощности сигнала, после чего оценивают заряд аккумулятора и время, на которое нужно включить помехи.

"Особенно это проблема для ретрансляторов. Они висят высоко, видят далеко и даже за 20-30 км их видеоприемник можно уложить помехой. Была бы мощность. Пока многие выкручиваются сменой и подбором частот, но это решение банальное, болезненное и временное", — рассказал специалист по радиотехнологиям.

Сейчас были идентифицированы системы "Силок-01Ф" и "Чебурашка" от "ГИКЕЛ". Третий комплекс, название которого установить пока не удалось, возможно, имеет жаргонное русское название — "Черный глаз". Эта система имеет характерную особенность в виде поворотной платформы. Кроме видеоканалов, она также мешает стандартным Wi-Fi частотам 2,4 и 5,8 ГГц.

Напомним, украинская оборонная компания TAF Industries представила анализатор эффективности средств РЭБ под названием TL Spectrum.