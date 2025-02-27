Эксперт показал, как выглядят российские глушилки видео FPV-дронов "Штора"

Система "Штора" — одна из разновидностей российских РЭБ, которая мешает украинским БПЛА. Эти помехи противодействует передаче видео к оператору.

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РЭБ типа "Штора" — украинское название российских комплексов РЭБ одного типа, которые блокируют видео с FPV-дронов, но теперь они идентифицированы, в частности это "Силок-01Ф" и Чебурашка" от "ГИКЭЛ". Об этом сообщил специалист в области связи и РЭБ Сергей Бескрестнов, известный как "Флэш".

Одним из разновидностей российского РЭБ, довольно сильно мешающего операторам украинских БПЛА, является так называемая "Штора". Это разновидность помехи, которая противодействует именно передаче видео к оператору.

Враг начал активно применять эту систему с лета 2024 и тогда система получила это название именно от украинских бойцов. Его действие выглядит следующим образом.

И все это время главным вопросом было выяснить, как выглядят такие российские комплексы РЭБ. Наконец, их удалось идентифицировать.

Автор публикации отметил, что враг пытается устанавливать эти системы в максимальной близости к фронту, порой прямо внутри помещений на верхних этажах домов.

Первый комплекс называется "Силок-01Ф", который имеет целый ряд разнообразных и достаточно характерных антенн.

Второй – "Чебурашка" от "ГИКЭЛ" из Воронежа. Он отличается полностью автоматическим обнаружением аналоговых видеоканалов и действием помех. Может иметь разную конфигурацию антенн в зависимости от того, как был смонтирован.

Систем глушения дронов

Систем глушения дронов

Третий комплекс, название которого установить пока не удалось, возможно, носит жаргонное русское название — "Черный глаз". Но эта система имеет характерную особенность в виде поворотной платформы. Помимо видеоканалов также мешает стандартным Wi-Fi частотам 2,4 и 5,8 ГГц.

Важность правильной идентификации врага и тактики использования таких средств имеет более важное значение. В конечном итоге, выведение из строя таких враждебных средств РЭБ позволит эффективнее работать дронам ВСУ на целом участке фронта, что комплексно поднимет эффективность применения FPV.

По словам автора публикации, теперь, "когда мы знаем, что искать, дело пойдет повеселее".

Напомним, что, по данным Bloomberg, Турция, будучи в статусе второй армии НАТО, готова отправить миротворцев в Украину.

Также сообщалось, что, по информации OSINT-аналитиков, российские КАБы резко потеряли эффективность.