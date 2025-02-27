Експерт показав, який вигляд мають російські глушилки відео FPV-дронів "Штора"

Система "Штора" — один із різновидів російських РЕБ, яка заважає українським БПЛА. Ці перешкоди протидіють передачі відео до оператора.

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РЕБ типу "Штора" — українська назва російських комплексів РЕБ одного типу, що блокують відео з FPV-дронів, але тепер їх ідентифіковано, зокрема це "Силок-01Ф" і "Чебурашка" від "ГІКЕЛ". Про це повідомив фахівець у галузі зв'язку та РЕБ Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш".

Одним із різновидів російського РЕБ, що досить сильно заважає операторам українських БПЛА, є так звана "Штора". Це різновид завади, яка протидіє саме передачі відео до оператора.

Ворог почав активно застосовувати цю систему з літа 2024 року і тоді система отримала цю назву саме від українських бійців. Його дія виглядає наступним чином.

І весь цей час головним питанням було з'ясувати, який вигляд мають такі російські комплекси РЕБ. Нарешті, їх вдалося ідентифікувати.

Автор публікації зазначив, що ворог намагається встановлювати ці системи в максимальній близькості до фронту, часом просто всередині приміщень на верхніх поверхах будинків.

Перший комплекс називається "Силок-01Ф", який має цілу низку різноманітних і досить характерних антен. Другий — "Чебурашка" від "ГІКЕЛ" з Воронежа. Він відрізняється повністю автоматичним виявленням аналогових відеоканалів і дією перешкод. Може мати різну конфігурацію антен залежно від того, як був змонтований.

Систем глушіння дронів

Систем глушіння дронів

Третій комплекс, назву якого встановити поки що не вдалося, можливо, має жаргонну російську назву — "Чорне око". Але ця система має характерну особливість у вигляді поворотної платформи. Крім відеоканалів також заважає стандартним Wi-Fi частотам 2,4 і 5,8 ГГц.

Важливість правильної ідентифікації ворога і тактики використання таких засобів має більш важливе значення. Зрештою, виведення з ладу таких ворожих засобів РЕБ дасть змогу ефективніше працювати дронам ЗСУ на цілій ділянці фронту, що комплексно підніме ефективність застосування FPV.

За словами автора публікації, тепер, "коли ми знаємо, що шукати, справа піде веселіше".

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, Туреччина, бувши в статусі другої армії НАТО, готова відправити миротворців в Україну.

Також повідомлялося, що, за інформацією OSINT-аналітиків, російські КАБи різко втратили ефективність.