"Меньше визитной карточки": новая компактная система РЭБ глушит связь с дронов (фото)

Компания Northrop Grumman разработала систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую можно интегрировать в небольшие беспилотники и роботизированные комплексы.

Northrop Grumman испытала свою технологию на ежегодной демонстрации ВМС США передовых средств РЭБ для малых беспилотных систем Silent Swarm 2025. Об этом говорится на официальной странице производителя.

Компания установила свое тактическое передовое электромагнитное решение (TEEMS) на компактные платформы, такие как БПЛА, морские дроны и крошечные роботы. Новая полезная нагрузка позволила платформам быстро и точно обнаруживать и глушить вражеские сигналы.

ТИМС Фото: Northrop Grumman

"Имея размеры меньше визитной карточки, оно было не только самым маленьким на мероприятии, но и самым мощным, сочетая мощную производительность в беспрецедентном формфакторе", — отметили разработчики.

Сообщается, что в ходе демонстрации TEEMS одновременно вывело из строя три различные радиостанции, работавшие в широком диапазоне частот. Команда успешно определила географическое положение источников сигнала, что меняло частоту, и заглушила их.

Кроме того, благодаря интеграции с программным обеспечением Tactical Assault Kit, команда дистанционно управляла несколькими беспилотными наземными и надводными подразделениями на большой операционной зоне площадью 130 квадратных километров.

"Обучение Silent Swarm 2025 имело ошеломляющий успех не только благодаря технологическим достижениям, но и потому, что подчеркнуло способность нашей команды внедрять инновации и действовать под давлением", — сказала Анджела Джонс, вице-президент по интеграции вооружения и миссионерских решений Northrop Grumman.

