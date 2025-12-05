Дроны превратятся в мини-РЛС: что известно о новейшей украинской системе (фото)

Стартап Sky Spy разработал флагманскую полезную нагрузку для беспилотников под названием Agent 001, которая позволяет проводить радиоэлектронную разведку.

Система Agent 001 классифицирует и локализует радиоизлучатели в режиме реального времени, обеспечивая действенную разведку в средах, где устаревшие системы не работают. Об этом говорится на сайте Sky Spy.

Как отмечает производитель, в отличие от существующих систем, разработанных для больших самолетов или статических сетей, Agent 001 использует весь свой бортовой конвейер обработки сигналов, что позволяет немедленно реагировать без внешних вычислений.

Радиоэлектронная разведка

В Sky Spy отметили, что устройство легко интегрируется с любой существующей инфраструктурой COP/C2 и стоит гораздо дешевле, чем устаревшие платформы SIGINT. Весит Agent 001 чуть более 500 граммов.

Відео дня

Испытания системы Sky Spy

Сообщается, что Agent 001 успешно прошел первые испытания на передовой в Украине. Система продемонстрировала свою способность обнаруживать и геолоцировать вражеские объекты, включая станции управления дронами и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Важно

FPV-дроны научились летать без связи: как работает "круиз-контроль" от VYRIY (фото)

"Sky Spy был создан людьми, которые видели, как ненадежная разведка стоит жизней. Наша миссия проста: предоставить силам информацию в режиме реального времени во всем спектре — потому что сторона, которая доминирует в спектре, доминирует в войне", — сказал Арсений Гуртавцов, генеральный директор Sky Spy.

Разработка Sky Spy уже привлекла внимание нескольких ведущих мировых производителей БПЛА. Сейчас компания интегрирует свою технологию в тактические платформы разведки и поиска новых данных следующего поколения, а также отбирает своих первых партнеров для масштабного развертывания системы.

Напомним, компания Northrop Grumman разработала систему РЭБ, которую можно интегрировать в небольшие дроны и роботизированные комплексы.

Фокус также сообщал, что в Китае представили новый метод глушения спутниковых сетей типа Starlink с помощью сети БПЛА.