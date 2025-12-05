Поддержите нас UA
Диджитал Российско-украинская война

Дроны превратятся в мини-РЛС: что известно о новейшей украинской системе (фото)

Дрон Мавик ВСУ
Дрон Mavic (фото иллюстративное) | Фото: 117 ОМБр

Стартап Sky Spy разработал флагманскую полезную нагрузку для беспилотников под названием Agent 001, которая позволяет проводить радиоэлектронную разведку.

Система Agent 001 классифицирует и локализует радиоизлучатели в режиме реального времени, обеспечивая действенную разведку в средах, где устаревшие системы не работают. Об этом говорится на сайте Sky Spy.

Как отмечает производитель, в отличие от существующих систем, разработанных для больших самолетов или статических сетей, Agent 001 использует весь свой бортовой конвейер обработки сигналов, что позволяет немедленно реагировать без внешних вычислений.

Радиоэлектронная разведка Sky Spy
Радиоэлектронная разведка

В Sky Spy отметили, что устройство легко интегрируется с любой существующей инфраструктурой COP/C2 и стоит гораздо дешевле, чем устаревшие платформы SIGINT. Весит Agent 001 чуть более 500 граммов.

Испытания системы от Sky Spy
Испытания системы Sky Spy

Сообщается, что Agent 001 успешно прошел первые испытания на передовой в Украине. Система продемонстрировала свою способность обнаруживать и геолоцировать вражеские объекты, включая станции управления дронами и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Sky Spy был создан людьми, которые видели, как ненадежная разведка стоит жизней. Наша миссия проста: предоставить силам информацию в режиме реального времени во всем спектре — потому что сторона, которая доминирует в спектре, доминирует в войне", — сказал Арсений Гуртавцов, генеральный директор Sky Spy.

Разработка Sky Spy уже привлекла внимание нескольких ведущих мировых производителей БПЛА. Сейчас компания интегрирует свою технологию в тактические платформы разведки и поиска новых данных следующего поколения, а также отбирает своих первых партнеров для масштабного развертывания системы.

