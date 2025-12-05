Дроны теперь сами поражают цели в движении: как работает новая система с ИИ (видео)

Украинская компания DOD Solution создала систему автонаведения на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет дронам-камикадзе автономно идентифицировать, отслеживать и точно поражать движущиеся вражеские цели.

Разработка DOD Solution сочетает в себе компьютерное зрение в реальном времени, сеть датчиков и адаптивные алгоритмы траектории полета. Детали представитель компании рассказал порталу "Мілітарний" во время выставки Brave1 Components.

Работа БПЛА с системой автонаведения DOD Solution

По словам разработчиков, система базируется на плате, оптимизированной для работы с компьютерным зрением. Эта плата обладает возможностями Neural Processing Unit — отдельного модуля, созданного специально для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта.

Модуль автонаведения DOD Solution Фото: Милитарный

"Оператор наводит крестик на цель, а искусственный интеллект уже осуществляет точное прицеливание", — рассказали в DOD Solution.

Во время испытаний ИИ продемонстрировал эффективную работу даже в условиях пыли и теней. Кроме того, технология может помогать с подсветкой целей, когда оператору необходимо лишь подтвердить поражение.

DOD Solution уже передала свою разработку в несколько подразделений Сил обороны Украины и ожидает видео с результатами. В полигонных условиях ее результативность составила примерно 80%.

