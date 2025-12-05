"Может вывести из строя любой дрон": для ВСУ создали сеткомет с радаром (фото)

Украинская компания AirNet разработала полезную нагрузку для дронов, способную обнаруживать вражеские беспилотники в воздухе и автоматически перехватывать их с помощью сетки.

Новый сеткомет с радаром имеет модульную конструкцию и может устанавливаться на любые БПЛА. Детали рассказал представитель компании AirNet порталу "Мілітарний" во время выставки Brave1 Components.

Сообщается, что система AirNet весит 780 граммов и работает по принципу "plug-and-play". Чтобы радар активировался, достаточно подключить питание и поднять беспилотник выше пяти метров. Этот радар позволяет определять трехмерные координаты (расстояние, азимут, высота) движущихся объектов в заданном секторе.

Сеткомет AirNet Фото: Милитарный

Управление AirNet происходит с помощью пульта управления БПЛА, на котором она смонтирована. Чтобы устройство заметило цель, дрон должен приблизиться к вражескому БПЛА на расстояние 0.1-6 метров. Система анализирует полученные данные, после чего посылает команду на поджог пиропатрона.

Ситкомет AirNet Фото: Милитарный

В результате AirNet делает выстрел специальной сеткой на расстояние 5-10 метров. Сетка опутывает охватывающие лопасти двигателей БПЛА противника, вследствие чего он не может продолжать полет. При этом оператору не нужно рассчитывать время, ведь система делает это самостоятельно.

Пойманный таким образом беспилотник остается прикрепленным к дрону, благодаря чему оператор может транспортировать его в безопасное место. Если захваченный БПЛА потенциально опасен или слишком тяжелый, оператор может дистанционно сбросить его вместе с сеткой.

"Один выстрел сеткой стоит примерно 50 долларов, но может вывести из строя любой дрон с пропеллерами, включая большие модели БпЛА", — отметили в AirNet.

Напомним, ранее украинская компания TENETA разработала компактный одноразовый сеткомет MITLA 1 для борьбы с вражескими дронами.

Фокус также сообщал, что российские оккупанты также используют сеткометы для перехвата украинских беспилотников.