"Може вивести з ладу будь-який дрон": для ЗСУ створили сіткомет з радаром (фото)

Українська компанія AirNet розробила корисне навантаження для дронів, здатне виявляти ворожі безпілотники у повітрі на автоматично перехоплювати їх за допомогою сітки.

Новий сіткомет з радаром має модульну конструкцію та може встановлюватися на будь-які БПЛА. Деталі розповів представник компанії AirNet порталу "Мілітарний" під час виставки Brave1 Components.

Повідомляється, що система AirNet важить 780 грамів та працює за принципом "plug-and-play". Щоб радар активувався, достатньо підключити живлення та підняти безпілотник вище п’яти метрів. Цей радар дозволяє визначати тривимірні координати (відстань, азимут, висота) рухомих об’єктів у заданому секторі.

Сіткомет AirNet Фото: Мілітарний

Керування AirNet відбувається за допомогою пульта керування БПЛА, на якому вона змонтована. Щоб пристрій помітив ціль, дрон повинен наблизитись до ворожого БПЛА на відстань 0.1-6 метрів. Система аналізує отримані дані, після чого надсилає команду на підпал піропатрона.

Відео дня

Сіткомет AirNet Фото: Мілітарний

В результаті AirNet робить вистріл спеціальною сіткою на відстань 5-10 метрів. Сітка обплутує охоплює лопаті двигунів БПЛА противника, внаслідок чого він не може продовжувати політ. При цьому оператору не потрібно розраховувати час, адже система робить це самостійно.

Важливо

Дрони перетворяться на міні-РЛС: що відомо про новітню українську систему (фото)

Впольований таким чином безпілотник залишається прикріпленим до дрона, завдяки чому оператор може транспортувати його у безпечне місце. Якщо захоплений БПЛА потенційно небезпечний або занадто важкий, оператор може дистанційно скинути його разом із сіткою.

"Один постріл сіткою коштує приблизно 50 доларів, але може вивести з ладу будь-який дрон із пропелерами, включно з великими моделями БпЛА" – зазначили у AirNet.

Нагадаємо, раніше українська компанія TENETA розробила компактний одноразовий сіткомет MITLA 1 для боротьби з ворожими дронами.

Фокус також повідомляв, що російські окупанти також використовують сіткомети для перехоплення українських безпілотників.