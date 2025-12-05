"Дешево и сердито": украинские F-16 могли получить ракеты для бюджетного сбивания БпЛА, — аналитики

Украинские F-16, вероятно, уже оборудовали ракетами APKWS II — недорогим, но результативным средством борьбы с российскими дронами. Аналитики считают, что появление такого вооружения может радикально усилить возможности перехвата "Шахедов" и других БПЛА, не тратя дефицитные и дорогие ракеты класса AIM.

Об этом пишет украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express, комментируя опубликованные телеграм-каналом Avia OFN снимки украинского F-16. На фотографиях видны пусковые блоки LAU-131, которые применяют для запуска 70-мм ракет Hydra-70, способных работать в связке с комплектом лазерного наведения APKWS II. По мнению экспертов, именно такой комплект мог появиться на борту украинского истребителя.

Телеграм-канал Avia OFN опубликовал снимки украинского F-16 Фото: Telegram

На снимке также зафиксирован подвесной контейнер, предположительно AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod — специализированный прицельный модуль, без которого APKWS II не может выполнять роль высокоточного вооружения. Именно он обеспечивает лазерную подсветку цели. Без такого контейнера Hydra-70 остаются обычными неуправляемыми ракетами, которые применяются только в ограниченных тактических условиях.

Эксперты Defense Express подчеркивают, что вероятное появление APKWS II на украинских F-16 может стать настоящим "экономическим спасением" для Воздушных сил. Сейчас сбивание вражеских дронов часто требует использования ракет AIM-9 или AIM-120, цена которых измеряется миллионами долларов. Зато одна ракета Hydra-70 с комплектом управления стоит примерно 30-31 тысячу долларов, что позволяет значительно оптимизировать расходы боеприпасов. К тому же F-16 может брать до 28 таких ракет, обеспечивая плотный "заградительный огонь" против воздушных целей.

Свою эффективность APKWS II продемонстрировали еще в Украине — прежде всего в составе наземных систем противодействия дронам, таких как Vampire. После этого ракеты успешно интегрировали на американские F-15E, где они также показали высокую результативность в перехвате БПЛА.

Еще недавно эксперты были убеждены, что Sniper Pod долго не появится на украинских самолетах из-за ограниченных запасов и сложности его передачи. Однако новые фото свидетельствуют, что одна из стран-партнеров таки могла передать критически важное оборудование. Среди возможных источников называют Нидерланды, Бельгию, Норвегию, Великобританию и Польшу — все они имеют такие системы на вооружении.

Пока неизвестно, сколько именно контейнеров AN/AAQ-33 и пусковых блоков передано Украине, а также в каких объемах будут поступать ракеты с комплектами наведения, учитывая задержки со стороны США в предыдущих поставках. Однако даже подозрение на появление такого вооружения эксперты оценивают как важный признак укрепления украинского противодронового потенциала и повышения устойчивости неба перед массированными атаками.

Напомним, что украинская компания DOD Solution создала систему автонаведения на основе ИИ, которая позволяет дронам автономно идентифицировать, отслеживать и точно поражать движущиеся вражеские цели.

Также Фокус писал, что украинское "Независимое Конструкторское Бюро" разработало воздушно-реактивный двигатель "Гром-17", предназначенный для беспилотников различных типов.