Идеально для перехвата "Шахедов": новейший дрон "Мить-2" станет реактивным (фото)

Украинское "Независимое Конструкторское Бюро" разработало пульсирующий воздушно-реактивный двигатель "Грім-17", предназначенный для беспилотников различных типов.

После создания двигателя команда взялась за разработку и производство дрона. Так появился беспилотник "Мить-2", рассказал один из представителей КБ порталу Mezha Media на выставке Brave1 Components.

Реактивные двигатели "Грім-17"

Сообщается, что двигатель "Грім-17" весит 2 кг, имеет тягу 6 кг и время работы 15 мин. За это время он сможет пролететь до 100 км, однако точные параметры станут известны после окончательных испытаний. Ожидается, что его скорость достигнет 450 км/ч.

Испытания БПЛА "Мить-2"

Двигатель изготовлен из нержавеющей стали и имеет обтекатель из алюминия. Стоимость одного "Грім-17" составит до $800. Кроме самого двигателя, в комплекс войдут 10 сменных клапанов, автоматическая топливная система и наземная система зажигания.

Что касается дрона "Мить-2", сначала его испытали с обычным электрическим двигателем. Сейчас идет работа над интеграцией на него двигателя "Грім-17". Инженеры также работают над летными испытаниями собственного пульсирующего двигателя и беспилотника.

Представитель конструкторского бюро Дмитрий сказал журналистам, что характеристики их беспилотника оптимальны именно для создания именно БПЛА-перехватчика реактивных "Шахедов".

Дрон "Мить-2"

Напомним, одесское конструкторское бюро "Технари" разработало собственный многоразовый реактивный дрон-перехватчик для защиты от "Шахедов".

