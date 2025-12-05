Идеально для перехвата "Шахедов": новейший дрон "Мить-2" станет реактивным (фото)
Украинское "Независимое Конструкторское Бюро" разработало пульсирующий воздушно-реактивный двигатель "Грім-17", предназначенный для беспилотников различных типов.
После создания двигателя команда взялась за разработку и производство дрона. Так появился беспилотник "Мить-2", рассказал один из представителей КБ порталу Mezha Media на выставке Brave1 Components.
Сообщается, что двигатель "Грім-17" весит 2 кг, имеет тягу 6 кг и время работы 15 мин. За это время он сможет пролететь до 100 км, однако точные параметры станут известны после окончательных испытаний. Ожидается, что его скорость достигнет 450 км/ч.
Двигатель изготовлен из нержавеющей стали и имеет обтекатель из алюминия. Стоимость одного "Грім-17" составит до $800. Кроме самого двигателя, в комплекс войдут 10 сменных клапанов, автоматическая топливная система и наземная система зажигания.
Что касается дрона "Мить-2", сначала его испытали с обычным электрическим двигателем. Сейчас идет работа над интеграцией на него двигателя "Грім-17". Инженеры также работают над летными испытаниями собственного пульсирующего двигателя и беспилотника.
Представитель конструкторского бюро Дмитрий сказал журналистам, что характеристики их беспилотника оптимальны именно для создания именно БПЛА-перехватчика реактивных "Шахедов".
