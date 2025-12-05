Ідеально для перехоплення "Шахедів": новітній дрон "Мить-2" стане реактивним (фото)
Українське «Незалежне Конструкторське Бюро» розробило пульсуючий повітряно-реактивний двигун "Грім-17", призначений для безпілотників різних типів.
Після створення двигуна команда взялась за розробку та виробництво дрона. Так зʼявився безпілотник "Мить-2", розповів один з представників КБ порталу Mezha Media на виставці Brave1 Components.
Повідомляється, що двигун "Грім-17" важить 2 кг, має тягу 6 кг та час роботи 15 хв. За цей час він зможе пролетіти до 100 км, однак точні параметри стануть відомі після остаточних випробувань. Очікується, що його швидкість сягне 450 км/год.
Двигун виготовлений з нержавіючої сталі і має обтічник з алюмінію. Вартість одного "Грім-17" становитиме до $800. Окрім самого двигуна, у комплекс увійдуть 10 змінних клапанів, автоматична паливна система та наземна система запалювання.
Щодо дрона "Мить-2", спочатку його випробували зі звичайним електричним двигуном. Наразі йде робота над інтеграцією на нього двигуна "Грім-17". Інженери також працюють над льотними випробуваннями власного пульсуючого двигуна і безпілотника.
Представник конструкторського бюро Дмитро сказав журналістам, що характеристики їх безпілотника оптимальні саме для створення саме БПЛА-перехоплювача реактивних "Шахедів".
Нагадаємо, одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило власний багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач для захисту від "Шахедів".
Фокус також повідомляв, що китайська компанія GARA презентувала на Airshow China 2024 проєкт гіперзвукового літального апарату GDF-600.