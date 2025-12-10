"Кажется безобидной и глупой целью": Сергей "Флеш" указал, какие "Шахеды" следует сбивать в первую очередь (фото)

Российские ударные беспилотники типа "Шахед", которые долго кружат вокруг объектов или населенных пунктов, не являются результатом действия украинской радиоэлектронной борьбы или сбоем, а играют важную роль для россиян в атаках по Украине.

Такие "Шахеды" выполняют функцию ретранслятора, из-за чего украинским военным необходимо сбивать их в первую очередь во время атак. Об этом рассказал украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале 10 декабря.

Эксперт показал схематично ситуации, которые часто случаются, когда "Шахед" начинает кружить вокруг чего-то. По его словам, военные, работающие со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), "приписывали эту заслугу себе", однако на самом деле подобные действия "Шахедов" свидетельствуют о другом.

"На самом деле это не наш РЭБ и не приманка для ПВО и не ожидание других Шахедов и не сбой программы Шахеда", — пояснил "Флэш".

Відео дня

Такой дрон — это радиоретранслятор mesh-сети, который улетает от границы, а потом ретранслирует канал управления из России вглубь территории Украины для других "Шахедов".

Сергей "Флеш" | "Шахед", который кружит вокруг локации

Сергей "Флеш" также пояснил, что подобные "Шахеды" могут казаться военным "безобидной и глупой целью", хотя на самом деле именно эти дроны необходимо сбивать приоритетно.

"Он кажется безобидной и глупой целью, а на самом деле его надо сбивать в первую очередь", — подчеркнул эксперт.

Чем опасны дроны, являющиеся радиотрансляторами mesh-сети

С помощью mesh-сети россияне начали активно развивать направление дистанционного управления дальнобойными беспилотниками, рассказывал Сергей Бескрестнов в комментарии для Defense Express в начале ноября. Он отметил, что Китай начал поставлять РФ специальные mesh-модемы, которые формально маркируются как Wi-Fi-оборудование, которые на самом деле от них отличаются и работают в диапазоне 1300-1500 МГц.

Такие модемы обеспечивают цифровую шифрованную и устойчивую к РЭБ связь с технологией ППРЧ, а также являются не просто точкой передачи данных, но также одновременно служат ретрансляторами для других беспилотников. Находясь в воздухе, они формируют каналы связи между собой, из-за чего даже если один из дронов или несколько будет сбит, то те, что остаются, продолжат передавать информацию.

Также эксперт объяснял, что "Шахеды" с mesh-сетью могут включать модем в определенной точке, например, непосредственно перед ударами, из-за чего их сложно обнаружить.

Напомним, 5 декабря в Defense Express сообщили, что украинские F-16 могли получить ракеты для бюджетного сбивания "Шахедов".

Также 5 декабря один из представителей КБ порталу Mezha Media сообщил, что новейший дрон "Мить-2" станет реактивным.