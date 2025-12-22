Накоплено 2 000 БПЛА: "Флеш" спрогнозировал, сколько массированных ударов может осуществить РФ за зиму

Украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что россияне накопили около 2 000 беспилотников различных типов. Этого хватит на 2-3 масштабных удара.

О подготовке Вооруженных сил РФ к массированному обстрелу Украины "Флеш" рассказал в своем Teleram-канале 22 декабря. По его словам, из 2 000 накопленных врагом беспилотных летательных аппаратов около 1 400 — "Шахеды", однако эти цифры не учитывают резервные запасы на российских складах.

"Эти 2000 БПЛА могут быть запущены в формате 2-3 массированных ударов или распределены равномерно в зимний период", — предположил специалист.

Сергей Бескрестнов напомнил, что наибольшее количество беспилотников оккупанты запускали по Украине во время масштабной атаки 7 сентября 2025 года. Тогда, согласно данным Воздушных сил, в небе с 17:00 6 сентября было зафиксировано 823 средства воздушного нападения, из которых 810 — БПЛА различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 747 беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов.

Відео дня

"Флеш" предполагает, что россияне могут осуществить зимой 2-3 массированных обстрела или распределить БПЛА равномерно Фото: скриншот

Напомним, 10 декабря Сергей "Флеш" Бескрестнов указал, какие "Шахеды" следует сбивать в первую очередь. По его словам дроны, которые кружат над одним и тем же местом, часто выполняют функцию ретранслятора для других вражеских беспилотников.

В ночь на 22 декабря россияне атаковали Одесскую область "Шахедами", под ударом оказался в частности Белгород-Днестровский. После этого местные медиа сообщили о перебоях со светом и водоснабжением.