Удар по полигону "Капустин Яр": что на самом деле означает атака на площадку ракет "Орешник"

ВСУ нанесли удар по российскому военному полигону "Капустин Яр" — одной из ключевых площадок, где Россия испытывает и обслуживает ракетные системы, в том числе связанные с межконтинентальным комплексом "Орешник". Фокус выяснил, что на самом деле означает этот удар, каковы его возможные последствия и в чем именно сходятся и расходятся оценки военных экспертов.

В январе 2026 года Вооруженные Силы Украины осуществили серию успешных ударов по российскому военному полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, использовав среди прочего украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным командования, поражен комплекс ангаров и инфраструктуры, где, по оценкам украинской стороны, происходит подготовка и обслуживание российских межконтинентальных баллистических ракет средней дальности "Орешник".

Удар по полигону "Капустин Яр": вероятные последствия

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", считает, что реальные последствия удара по полигону "Капустин Яр" станут понятны уже в ближайшее время — после появления первых спутниковых снимков в открытых источниках.

Відео дня

По его словам, если Генеральный штаб официально заявил о поражении объекта, это автоматически привлечет внимание международных аналитических центров и мониторинговых групп, которые начнут внимательно отслеживать именно район полигона.

"Мы очень быстро увидим первые спутниковые снимки. И уже из того, что именно было поражено, можно будет делать конкретные выводы — что именно там стало целью", — отмечает Фокусу Коваленко.

В то же время отмечает эксперт, ключевым является не перечень поврежденных объектов, а сам факт возможности удара по полигону стратегического значения.

"То, что по столь важному объекту, как "Капустин Яр", прилетают "Фламинго", наносят удары и разрушают инфраструктуру, означает одно: Украина имеет возможность прямого огневого воздействия на критически важные военные площадки России", — подчеркивает он.

"Капустин Яр", по словам Коваленко, является одним из немногих полигонов в РФ, который не только сохранил полную функциональность, но и активно используется — как для испытания новых ракетных технологий, так и для запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории России.

"Если этот полигон находится в зоне поражения, фактически Россия оказывается под угрозой потери своей ключевой испытательной площадки. А таких объектов у них единицы", — отмечает аналитик.

На этом фоне, считает Коваленко, удары по "Капустиному Яру" имеют значительно более широкий символический и стратегический эффект.

"Россия постоянно позиционирует себя как ядерную сверхдержаву, демонстрирует "оружие без аналогов", а Дмитрий Медведев регулярно угрожает ядерными ударами. Но когда по такому объекту прилетают украинские ракеты — это демонстрирует, что российская ядерная доктрина на практике ничего не стоит", — говорит он.

Эксперт называет это очередным доказательством того, что ядерный шантаж Кремля не работает, а сама доктрина является скорее декларативной, чем реальной сдерживающей силой.

Такое же мнение разделяет и военный эксперт Павел Нарожный. Сам факт удара он называет показательным — и с военной, и с политической точки зрения. По его словам, такая атака является важным сигналом сразу для двух аудиторий: России и международных партнеров Украины.

"Это очень четкий сигнал и для Москвы, и для наших партнеров. Если ракета действительно долетела и ударила — а у меня в этом никаких сомнений — то удар был мощным", — говорит он Фокусу.

Эксперт добавляет, что подобные удары демонстрируют не только технические возможности Украины, но и реальную способность влиять на объекты стратегического значения в глубоком тылу противника, что меняет общую логику сдерживания и оценки рисков со стороны России.

"Фламинго" по "Капустиному Яру"

Отдельно Александр Коваленко прокомментировал и вопрос применения ракеты "Фламинго", вокруг которой ранее звучали сомнения относительно количества и дальности применения.

"Это не первый раз, когда "Фламинго" долетает до целей в глубоком тылу России. Недавно были обнародованы спутниковые снимки ударов по предприятию, которое производит комплектующие для Су-35, Су-57 и Су-34. Речь шла о трех или даже четырех поражениях одного объекта, с очень серьезными повреждениями цехов", — отмечает он.

Также ракеты этого типа ранее применялись против целей в Армянске на временно оккупированном полуострове Крым — это были одни из первых зафиксированных ударов "Фламинго".

В то же время эксперт признает: ракета пока не является массовой.

"Фламинго" не производится сотнями. Это ракета, которая только начинает свой путь. Она имеет как недостатки, так и сильные стороны. Во время таких ударов недостатки выявляются, исправляются, характеристики улучшаются, и ракета используется снова", — объясняет Коваленко.

По его мнению, 2025 год стал для "Фламинго" фактически испытательным, тогда как 2026-й может стать годом масштабирования ее применения.

"Я думаю, что в 2026 году эти удары уже будут значительно более системными и масштабными", — считает он.

"Капустин Яр" под украинским обстрелом: в чем эксперты сомневаются

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов, советует осторожно относиться к утверждениям о применении именно ракеты "Фламинго" во время удара по полигону "Капустин Яр" и не делать преждевременных выводов.

По его словам, пока остается ряд открытых вопросов относительно производственных возможностей этой ракеты.

"У меня есть определенные сомнения относительно "Фламинго". Полноценная серийная производственная база фактически не зафиксирована, а компания Firepoint, по имеющейся информации, проходит стадию ликвидации. Не исключено, что могли быть изготовлены отдельные экспериментальные образцы, но вопрос о массовом применении пока остается открытым", — отмечает Жданов.

Эксперт обращает внимание, что в случаях использования новых или нетипичных средств поражения подтверждения обычно появляются достаточно быстро — в виде обломков, фото или видео, которые публикуются в открытых источниках.

"Мы регулярно видим публикации о Shahed с камерами, Shahed со Starlink, новые FPV-дроны — такая информация появляется практически сразу. Аналогично и с ракетами: когда есть обломки или другие доказательства, их обычно демонстрируют. Поэтому до появления подтверждений, в том числе с российской стороны, я бы воздержался от однозначных выводов", — объясняет он.

По мнению Жданова, альтернативным объяснением может быть применение дальнобойных дронов самолетного типа, подобных тем, которые уже использовали Служба безопасности Украины и Силы беспилотных систем.

"Это вполне рабочая версия. Генштаб озвучил свою позицию — и ее стоит воспринимать. В то же время с военно-технической точки зрения целесообразно оставлять пространство и для других вариантов", — добавляет эксперт.

Отдельно Жданов отмечает масштабы самого полигона Капустин Яр, подчеркивая, что речь идет не об отдельном объекте, а об огромном ракетном комплексе.

"Капустин Яр" — это очень большая территория, на которой размещены десятки, а по некоторым оценкам — около сотни ракетных площадок. Там есть пусковые для тактических, оперативно-тактических, ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет", — отмечает он.

В этом контексте сам факт поражения любого объекта на территории полигона эксперт называет важным результатом — прежде всего из-за преодоления системы противовоздушной обороны.

"То, что украинские средства поражения смогли добраться до "Капустиного Яра" и поразить хотя бы один объект, — безусловно позитивный сигнал. Полигон тщательно охраняется. Но пока мы не знаем, что именно стало целью: ангар, объект обслуживания, подготовки или хранения ракет", — объясняет Жданов.

Он добавляет, что даже единичное попадание может иметь существенное значение, если пораженный объект был связан с ракетной инфраструктурой.

"Если в пораженном ангаре находилась хотя бы одна ракета, это уже можно считать очень весомым результатом. Однако говорить о стратегических последствиях пока рано — стоит дождаться дополнительных данных", — подчеркивает эксперт.

В завершение Жданов советует внимательно следить за дальнейшими сообщениями, в частности за реакцией российских военных блогеров и официальных источников, которые нередко первыми косвенно подтверждают масштабы поражений.

Напоминаем, в августе 2025 года в сети появилась первая информация о ракетах "Фламинго" и первые кадры пуска.

Также Фокус выяснил, чем на самом деле грозит исчезновение последнего механизма ядерных ограничений — договора СНВ-III и означает ли это, что мир стал ближе к ядерной катастрофе.