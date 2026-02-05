Ракета "Фламинго" ударила по полигону Капустин Яр, с которого запускают "Орешник", — Генштаб

В январе 2026 года Вооруженные силы Украины запустили несколько ракет "Фламинго" по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области Российской Федерации. Ракета прошла средства противовоздушной обороны и повредила ангары.

Из-за ударов ракет "Фламинго" российское командование было вынуждено эвакуировать личный состав воинской части, которая базировалась на полигоне и запускала ракеты "Орешник" по Украине, говорится в заявлении Генштаба ВСУ. Заявление появилось днем 5 февраля. Выяснилось, что с начала года провели несколько воздушных атак по Капустиному Яру, которые были успешными.

"Часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории", — написало командование.

