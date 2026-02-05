Ракета "Фламінго" вдарила по полігону Капустин Яр, з якого запускають "Орешник", — Генштаб

У січні 2026 року Збройні сили України запустили кілька ракет "Фламінго" по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Російської Федерації. Ракета пройшла засоби протиповітряної оборони та пошкодили ангари.

Через удари ракет "Фламінго" російське командування було змушене евакуювати особовий склад військової частини, яка базувалась на полігоні та запускала ракети "Орешник" по Україні, ідеться у заяві Генштабу ЗСУ. Заява з'явилась вдень 5 лютого. З'ясувалось, що щ початку року провели кілька повітряних атак по Капустиному Яру, які були успішними.

"Частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", — написало командування.

Ракета Фламінго — деталі влучання по полігону Капустин Яр

Генштаб ЗСУ не уточнив, коли саме відбулись атаки ракет "Фламінго" на полігон біля села Капустин Яр в Астраханській області РФ. Також не ясно, скільки засобів ураження запустили й скільки з них пройшло систему ППО ЗС РФ. Єдина деталь, опублікована командуванням, — супутникове фото групи будівель, які, ймовірно, пошкодили "Фламінго". Втім, зображень з наслідками удар Генштаб поки не надав.

Ракета Фламінго - як виглядають об'єкти на полігоні "Капустин Яр" Фото: Google Maps

Можливі координати полігону "Капустин Яр", по якому могли завдати удари українські ракети, — 48.649409° N, 46.193986° E, як показує Google maps. Відстань до України — близько 600 км, при чому ракети мали б без перешкод пролетіти над лінією фронту, окупованими територіями, Ростовською, Волгоградською, Астраханською областями, і ППО РФ їх, схоже, не помітили.

Тим часом відбулась не перша атака на полігон "Капустин Яр". Один з ударів відбувся у липні 2024 року, за п'ять місяців до першого пуску балістичної ракети середньої дальності "Орешник", яка вдарила по Дніпру. Полігон атакували безпілотники, які, ймовірно, цілились по території 4-го Державного центрального міжвидового випробувального полігону. Можлива точка влучання — 48.649409,46.193986: монтажно-випробувальний корпус на майданчику №105, написали у каналі OSINTерів "Кіберборошно". Ще одна атака БпЛА відбулась 21 листопада 2024 року, коли вдарили по майданчику №105 в/ч 15644.

Зазначимо, Фокус писав про одне з перших використань ракет "Фламінго" для ударів по військових цілях ЗС РФ. Медіа Welt встановило, що засоби ураження вдарили по базі ФСБ в окупованому Криму. ЗСУ застосували три ракети, від яких залишилась вирва в 15 м. Військовий аналітик розповів, що шанси "Фламінго" пройти російські засоби ППО — 20%: тобто кожна четверта ракета полетить.

Нагадуємо, у серпні 2025 року у мережі з'явилась перша інформація про ракети "Фламінго" і перші кадри пуску.