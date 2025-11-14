Удари "Фламінго" по РФ: скільки ракет проривають російські засоби ППО, — аналітик (відео)

Під час масованого ракетного-дронового удару по Російській Федерації з'явились кадри можливого влучання ракет "Фламінго" в Орлі, зауважив аналітик. При цьому росЗМІ показали, як комплекси протиповітряної оборони збивали українські засоби ураження. Влучання в Орлі і кадру пуску, які показав український Генштаб, можуть розповісти про ефективність ракети, створеної під час війни.

Генштаб ЗСУ розповів про десяток уражень, які відбулись в ніч на 13 вересня, але лише в одному випадку можна говорити про "Фламінго", сказав головний редактор Defense Express та воєнний аналітик Олег Катков в ефірі медіа NV. Є кадри влучання мінімум однієї ракети, а відео Генштабу показує мінімум чотири пуски. За оцінками Каткова, можна говорити про те, що 25% ракет "Фламінго" проходять засоби ППО РФ і влучають у потрібне місце. На його думку, такий результат цілком допустимий з врахуванням, що зброю розробляли в авральному порядку під час війни.

Ракета Фламінго - коментар Каткова див. з 3:06

Катков відповів на питання журналіста щодо особливостей удару ЗСУ по РФ 13 листопаді і щодо можливості використання ракет "Фламінго". Аналітик нагадав, що разом з цим засобом ураження летіли дрон "Барс" та "Лютий". Крім того, є підтвердження, що по аеродрому "Кіровське" в Криму вдарили дрони FP-2: вказаний БпЛА летить на 2 тис. км, а у РФ, до всього, раптом загорівся нафтопереробний завод у Новошахтинську. Водночас є відео з влучаннями в Орлі та чотирма пусками від Генштабу — це наче і говорить про "Фламінго", але все ж хотілося б побачити результати ураження, зауважив він.

Відео дня

З іншого боку, орієнтовна ефективність на рівні 25% говорить про успіх ракет "Фламінго", оскільки вона дійсно може пройти засоби ППО та РЕБ, а не збивається на усі 100%. Ще одне питання — вартість "Фламінго" [від $500 тис. до $1 млн — ред.]. Гість студії уточнив, що на ракету ставлять вживані двигуни, які "просто відновлюються".

"Я особисто буду вважати цей виріб воєнного часу абсолютно успішним, тому що ця ракета — не Tomahawk, не Storm Shadow: це виріб воєнного часу з усіма умовностями, з того, що є під рукою, з чого можна її зібрати, з тих компонентів, які можливо дістати, з тією системою навігації, яку можливо туди встановити", — додав Катков.

Ракета Фламінго — що відомо про пуски

Зазначимо, вдень 13 листопада Генштаб ЗСУ опублікував відео з моментами пуску чотирьох ракет. При цьому командування доповіло, що під час нічної атаки на військові об'єкти РФ використали ракети "Фламінго", а також інші засоби ураження. Під ударом опинився аеродром "Кіровське" під Євпаторією та нафтовий термінал у Феодосії, нафтобаза та пункти управління ЗС РФ під Бердянськом та "інші цілі".

Тим часом зранку стало відомо про можливі прильоти в Орлі Російської Федерації, на відстані 200 км від українського кордону. Росіяни опублікували кадри яскравого спалаху на горизонті та сліди роботи засобів ППО прямо над містом.

У жовтні німецьке медіа Welt повідомило про використання трьох ракет "Фламінго", які вдарили по базі ФСБ РФ в окупованому Криму. Цей випадок підтвердила інформація про вирву розміром в 15 м: влучило дві ракети, одна — упала на відстані 100 м [можлива ефективність ракет 60% — ред.].

Нагадуємо, вдень 14 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про використання ракети "Довгий Нептун" для удару по військових об'єктах РФ у Новоросійську.