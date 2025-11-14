Вночі Україна вдарила по РФ "Довгим Нептуном" на 1000 км: Зеленський показав кадри пуску (відео)

Україна використала крилату ракету "Довгий Нептун" для ударів по військових об'єктах Російської Федерації. Ракета летить на відстань до 1 000 км і має бойову частину вагою 260 кг. Тим часом в ніч на 14 листопада вибухнув нафтовий термінал у Новоросійську та установка протиповітряної оборони у Краснодарському краї.

Ракети "Нептун" стали відповіддю українців на російський терор, повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі. Глава держави уточнив, що удари по військових об'єктах РФ відбуваються щомісяця, є ефективними і стають все точнішими. Президент також опублікував відео пуску "довгого Нептуна": на записі можна роздивитись деталі пускової установки, яка стоїть на полі в невстановленій місцевості.

Допис Зеленського з'явився зранку 14 листопада, після масованого ракетно-дронового удару ЗС РФ, у якому росіяни застосували "Іскандери", "Кинджали", "Калібри" та "Циркони". Президент повідомив про збиття 14 ракет, з них двох аеробалістичних та шести балістичних з використанням ЗРК Patriot та "деяких інших систем". Тим часом вночі Україна застосувала власні далекобійні засоби ураження для завдання шкоди країні-агресору, ідеться у дописі.

Відео дня

"Цієї ночі наші воїни успішно застосували "Довгі Нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", — написав Зеленський.

Глава держави не уточнив, по яких саме цілях вдарили ракети "Нептун" в ніч на 14 листопада.

Ракета Нептун — що відомо про удари 14 листопада

Тим часом Фокус писав про нічну атаку на російські стратегічні об'єкти, яка відбулась з 13 на 14 листопада. У мережі з'явились кадри вибухів з морського порту Новоросійська: ішлося, як пояснили OSINTери, про влучання по нафтовому терміналу "Шесхарис". "Шесхарис" — точка, в якій закінчується трубопровід "Транснефти", через який російська нафта йде на експорт.

Крім того, під ударом опинилась військова частина, у якій могли підірвати установку ППО. OSINT-аналітики проєкту "Кіберборошно" написали, що ідеться про влучання по ЗРК С-300/400, розташованому у в/ч 1537 — місцю дислокації зенітно-ракетного кубанського краснознамєнного полка. Координати влучання — 44.6639673,37.7818429.

Зранку 14 листопада російська влада підтвердила ураження цілей у Новоросійську. У місцевому оперативному штабі повідомили про падіння уламків і про пошкодження корабля в порту.

Відстань від української території до можливих точок удару "Довгих Нептунів" — близько 600 км (по прямій).

Ракета Нептун - яку відстань до Новоросійська мав здолати засіб ураження 14 листопада Фото: DeepState

Що таке ракета "Довгий Нептун"

"Нептун" — крилата ракета українського виробництва, яка спершу використовувалась як протикорабельна ракета, а під час війни її переробили для ударів по наземних цілях. "Довгий Нептун" — одна з модифікацій, яка летить на 1000 км, має бойову частину вагою 260 кг, фізичні розміри — довжину 6 м, діаметр 50 см.

Зазначимо, у вересні воєнні експерти пояснили, чому Україні потрібні і ракети "Нептун", і ракети "Фламінго". Зауважується, що перевага "Фламінго" — у далекобійності та дальності, а "Нептуна" — здатність знищувати добре укріплені бункери.

Нагадуємо, у жовтні крилату ракету "Довгий Нептун" вперше показали публічно: аналітики розповіли, чим вона відрізняється від попередніх модифікацій.