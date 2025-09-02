"Довгий Нептун" проти "Фламінго": чому Україні потрібні обидві ракети, — експерт

Україна розвивала ракетну програму під час вторгнення Російської Федерації й протягом останніх двох років показала кадри пусків крилатих ракет "Фламінго" та "Довгий Нептун". Хоч ідеться про схожі засоби ураження, але вони по різному стануть корисними Збройним силам для ударів по об'єктах у РФ.

ЗСУ показали кадри пусків "Фламінго" та "Довгого Нептуна" майже одночасно, зауважило медіа "Радіо Свобода". Дослідник у галузі ракетного та безпілотного озброєння з Інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц у розмові з журналістами пояснив, що українцям потрібні обидва засоби ураження, хоч і здається, що одна ракета дещо "програє" другій.

Медіа зібрало інформацію про розвиток ракетної програми України: про створення крилатих ракет ("Фламінго", "Нептун"), допрацювання балістичних ракет "Сапсан" ("Гром"), проблеми ракетних систем залпового вогню ("Вільха"). Серед іншого, Хінц пояснив, що основне початкове призначення "Нептуна" — знищення кораблів (тобто мати бронебійно-фугасні або проникаючі бойові частини для пробиття бортів та бункерів). З іншого боку, "Фламінго", ймовірно, немає таких можливостей (ним битимуть по звичайних будівлях). На його думку, що Україні слід діяти, як США: розвивати і складні засоби ураження, і дешеві дрони.

"Вони мають загальні характеристики, але це дві дуже різні ракети. Питання, як можна їх ефективно використовувати спільно. У США є дуже складні крилаті ракети, але це не заважає їм вкладатись у створення дешевих ракет та реактивних ударних БПЛА", — уточнив Хінц.

Ракетна програма - "Фламінго" у порівнянні з аналогами США, РФ, Британії Фото: Радіо Свобода

Ракетна програма — деталі напрацювань України

"Радіо Свобода" описало основні напрямки ракетної програми України та характеристики й проблеми засобів ураження — існуючих чи проєктів.

Ракета "Фламінго" — розробка компанії Fire Point, яка схожа на аналог Milanion FP-5 компанії Британії-ОАЕ Milanion Group. Медіа порівняло характеристики різних засобів ураження і з'ясувалось, що "Фламінго" дещо коротша за "Калібр" РФ, але майже така ж, як Tomahawk (США), або TAURUS, або Storm Shadow. Крім того, українська розробка удвічі важча за російську ракету, але має таку ж швидкість й летить на 500 км далі. Фахівці CIT додали, що конструкція двигуна та обсяг палива дозволяє летіти 3,5 год, що відповідає заявленим 3 тис. км. Хінц зауважив, що недоліки "Фламінго" — великі розміри та не надзвукова швидкість, але удари дронів ЗСУ показали, що і з такими параметрами можна пройти систему ППО РФ. Ракета "Нептун" — протикорабельний засіб ураження, який після вторгнення РФ переробили на "Довгий Нептун" для ударів по наземних цілях. Вказується, що нова розробка довша (не 4,5 м, а 6 м), більшого діаметра (не 38 см, а 50 см), а дальність зросла до 1 000 км. Також аналітики припустили, що ракета отримала інфрачервону систему наведення. Балістичний ракетний комплекс "Сапсан" ("Гром") — станом на 2013 рік Україна повідомляла про дальність 280 км (у планах — до 500 км) та бойову частину 450 кг. На початок вторгнення балістичний комплекс був готовий на 80%, у 2024 році Зеленський заявив, що відбулось перше бойове використання. Втім, "Радіо Свобода" нагадало про фільм росЗМІ про те, як Кремль руйнував вказану програму. З'ясувалось, що росіяни відшукали чотири заводи, залучені до виробництва, та усі їх розбомбили (серед них — Павлоградський хімічний та механічний заводи та Південний машинобудівний завод). Своєю чергою Хінц додав, що через особливості виробництва подібні заводи неможливо приховати. РСЗВ "Вільха" — станом на 2020 рік Україна мала близько 120 ракет для такого РСЗВ, але вони швидко виснажились під час вторгнення. Проблемою є складність цих засобів ураження (містять 90 імпульсних двигунів для розгону та спрямування), а також вартість — 300-550 тис. дол. Реактивні ракети-дрони "Паляниця", "Пекло", а також "Рута" — засоби ураження схожі на реактивні дрони, ідеться у статті. "Паляниці" — бойова частина 100 кг, швидкість 400-450 км/год, "Пекло" — 700 км з 700 км/год. Медіа зауважило, що були заяви про застосування цих ракет, але без підтверджень.

Зазначимо, 2 вересня на порталі Defense Express уточнили характеристики ракети-дрона "Паляниця", які "Укроборонпром" показав на виставці у 2025 році. Серед іншого, з'ясувалось, що розробники дещо змінили конфігурацію крил.

Нагадуємо, аналітики розповіли, як протягом 10 років розвивалась ракетна програма України.