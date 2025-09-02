"Длинный Нептун" против "Фламинго": почему Украине нужны обе ракеты, — эксперт

Украина развивала ракетную программу во время вторжения Российской Федерации и в течение последних двух лет показала кадры пусков крылатых ракет "Фламинго" и "Длинный Нептун". Хотя речь идет о похожих средствах поражения, но они по-разному станут полезными Вооруженным силам для ударов по объектам в РФ.

ВСУ показали кадры пусков "Фламинго" и "Длинного Нептуна" почти одновременно, отметило медиа "Радио Свобода". Исследователь в области ракетного и беспилотного вооружения из Института стратегических исследований Фабиан Хинц в разговоре с журналистами объяснил, что украинцам нужны оба средства поражения, хотя и кажется, что одна ракета несколько "проигрывает" второй.

Медиа собрало информацию о развитии ракетной программы Украины: о создании крылатых ракет ("Фламинго", "Нептун"), доработке баллистических ракет "Сапсан" ("Гром"), проблемах ракетных систем залпового огня ("Ольха"). Среди прочего, Хинц пояснил, что основное первоначальное назначение "Нептуна" — уничтожение кораблей (то есть иметь бронебойно-фугасные или проникающие боевые части для пробития бортов и бункеров). С другой стороны, "Фламинго", вероятно, нет таких возможностей (им будут бить по обычным зданиям). По его мнению, Украине следует действовать, как США: развивать и сложные средства поражения, и дешевые дроны.

"Они имеют общие характеристики, но это две очень разные ракеты. Вопрос, как можно их эффективно использовать совместно. У США есть очень сложные крылатые ракеты, но это не мешает им вкладываться в создание дешевых ракет и реактивных ударных БПЛА", — уточнил Хинц.

Ракетная программа — "Фламинго" в сравнении с аналогами США, РФ, Британии Фото: Радио Свобода

Ракетная программа — детали наработок Украины

"Радио Свобода" описало основные направления ракетной программы Украины и характеристики и проблемы средств поражения — существующих или проектов.

Ракета "Фламинго" — разработка компании Fire Point, которая похожа на аналог Milanion FP-5 компании Британии-ОАЭ Milanion Group. Медиа сравнило характеристики различных средств поражения и выяснилось, что "Фламинго" несколько короче "Калибра" РФ, но почти такая же, как Tomahawk (США), или TAURUS, или Storm Shadow. Кроме того, украинская разработка вдвое тяжелее российской ракеты, но имеет такую же скорость и летит на 500 км дальше. Специалисты CIT добавили, что конструкция двигателя и объем топлива позволяет лететь 3,5 часа, что соответствует заявленным 3 тыс. км. Хинц отметил, что недостатки "Фламинго" — большие размеры и не сверхзвуковая скорость, но удары дронов ВСУ показали, что и с такими параметрами можно пройти систему ПВО РФ. Ракета "Нептун" — противокорабельное средство поражения, которое после вторжения РФ переделали на "Длинный Нептун" для ударов по наземным целям. Указывается, что новая разработка длиннее (не 4,5 м, а 6 м), большего диаметра (не 38 см, а 50 см), а дальность выросла до 1 000 км. Также аналитики предположили, что ракета получила инфракрасную систему наведения. Баллистический ракетный комплекс "Сапсан" ("Гром") — по состоянию на 2013 год Украина сообщала о дальности 280 км (в планах — до 500 км) и боевой части 450 кг. На начало вторжения баллистический комплекс был готов на 80%, в 2024 году Зеленский заявил, что состоялось первое боевое использование. Впрочем, "Радио Свобода" напомнило о фильме росСМИ о том, как Кремль разрушал указанную программу. Выяснилось, что россияне нашли четыре завода, привлеченные к производству, и все их разбомбили (среди них — Павлоградский химический и механический заводы и Южный машиностроительный завод). В свою очередь Хинц добавил, что из-за особенностей производства подобные заводы невозможно скрыть. РСЗО "Ольха" — по состоянию на 2020 год Украина имела около 120 ракет для такого РСЗО, но они быстро истощились во время вторжения. Проблемой является сложность этих средств поражения (содержат 90 импульсных двигателей для разгона и направления), а также стоимость — 300-550 тыс. долл. Реактивные ракеты-дроны "Паляница", "Пекло", а также "Рута" — средства поражения, похожие на реактивные дроны, говорится в статье. "Паляница" — боевая часть 100 кг, скорость 400-450 км/ч, "Ад" — 700 км с 700 км/ч. Медиа отметило, что были заявления о применении этих ракет, но без подтверждений.

Отметим, 2 сентября на портале Defense Express уточнили характеристики ракеты-дрона "Паляница", которые "Укроборонпром" показал на выставке в 2025 году. Среди прочего, выяснилось, что разработчики несколько изменили конфигурацию крыльев.

Напоминаем, аналитики рассказали, как в течение 10 лет развивалась ракетная программа Украины.