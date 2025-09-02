100 кг взрывчатки по арсеналу ГРАУ: какие характеристики украинской ракеты-дрона "Паляница"

В настоящее время нет ни одного фото или обломков ракеты-дрона "Паляница", отсутствуют официальные подтверждения о реальном боевом применении средства поражения. Впрочем, ранее сообщалось, что именно "Паляница" разнесла склад боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в городе Торопец.

Related video

Через год после создания украинской ракеты-дрона "Паляница" впервые стали известны ее характеристики. Кроме того, разработчики ее обновили, написали на портале Defence Express.

Как отметили на портале, "Паляницу" "Укроборонпром" представил во время выставки вооружения MSPO 2025. Впервые о ней стало известно 24 августа 2024 года и с тех пор ее характеристики держались в тайне.

Характеристики ракеты-дрона "Паляница"

Вес — 320 кг;

Полезная нагрузка — 100 кг;

Максимальная дальность полета — 650 км;

Длина — 3,5 метра;

Размах крыльев — 1,7 метра;

Высота полета — от 15 метров до 500 метров;

Наведение и навигация осуществляется с помощью GPS и инерциальной системы;

Скорость — 900 км/ч.

Характеристики ракеты "Паляница"

Аналитики отмечают, что старт "Паляницы" происходит с помощью твердотопливного ускорителя. Далее уже включается реактивный двигатель. По скорости ракету-дрон можно сравнить со скоростью российских крылатых ракет Х-101, уточняется в статье. Также отмечается, что с момента появления "Паляница" претерпела видоизменения: крылья приобрели новую форму, но очертания корпуса сохранились.

В Defence Express отметили, что в настоящее время нет ни одной фото ракеты, или ее обломков и вообще никакого подтверждения ее реального боевого применения. Хотя, ранее были предположения, что именно "Паляница" разнесла склад боеприпасов в городе Торопец.

Ракета-дрон "Паляница" — детали

Осенью 2024 года Фокус сообщил об атаке Сил обороны на арсенал ГРАУ возле города Торопец в Тверской области РФ. Местные жители пожаловались на громкие взрывы, а фото со спутника показали почерневшую местность и склады, сметенные с поверхности.

В ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар по "Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева". Издание Forbes заявило, что для удара могла быть использована ракета "Паляница".

Фокус писал о результатах удара по военному аэродрому Таганрога. Некоторые СМИ сообщили о том, что атака украинскими ракетами-дронами "Паляница" была результативной: 41 российский военный получил ранения, а один погиб.

Ранее сообщалось, что Украина подписала с Литвой меморандум, которых предусматривает финансирование Литвой производства украинского дальнобойного оружия, в частности реактивных дронов "Паляница"