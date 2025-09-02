100 кг вибухівки по арсеналу ГРАУ: які характеристики української ракети-дрона "Паляниця"

На цей час немає жодної фото або уламків ракети-дрона "Паляниця", відсутні офіційні підтвердження про реальне бойове застосування засобу ураження. Втім, раніше повідомляли, що саме "Паляниця" рознесла склад боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у місті Торопець.

Через рік після створення української ракети-дрона "Паляниця" вперше стали відомі її характеристики. Крім того, розробники її оновили, написали на порталі Defence Express.

Як зазначили на порталі, "Паляницю" "Укроборонпром" презентував під час виставки озброєння MSPO 2025. Вперше про неї стало відомо 24 серпня 2024 року і відтоді її характеристики трималися в таємниці.

Характеристики ракети-дрона "Паляниця"

Вага — 320 кг;

Корисне навантаження — 100 кг;

Максимальна дальність польоту 650 км;

Довжина — 3,5 метра;

Розмах крил 1,7 метра;

Висота польоту від 15 метрів до 500 метрів;

Наведення та навігація здійснюється за допомогою GPS та інерціальною системою;

Швидкість — 900 км/год.

Аналітики зауважують, що старт "Паляниці" відбувається за допомогою твердопаливного прискорювача. Далі вже вмикається реактивний двигун. За швидкістю ракету-дрон можна порівняти зі швидкістю російських крилатих ракет Х-101, уточнюється у статті. Також зазначається, що від моменту появи "Паляниця" зазнала видозмін: крила набули нової форми, але обриси корпусу збереглись.

В Defence Express зауважили, що на цей час немає жодної фото ракети, або її уламків і взагалі жодного підтвердження її реального бойового застосування. Хоча, раніше були припущення, що саме "Паляниця" рознесла склад боєприпасів у місті Торопець.

Ракета-дрон "Паляниця" — деталі

Восени 2024 року Фокус повідомив про атаку Сил оборони на арсенал ГРАУ біля міста Торопець у Тверській області РФ. Місцеві жителі поскаржились на гучні вибухи, а фото з супутника показали почорнілу місцевість та склади, зметені з поверхні.

У ніч проти 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області була завдано ракетного удару по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва". Видання Forbes заявило, що для удару могла бути використана ракета "Паляниця".

Фокус писав про результати удару по військовому аеродрому Таганрога. Деякі ЗМІ повідомили про те, що атака українськими ракетами-дронами "Паляниця" була результативною: 41 російський військовий дістав поранення, а один загинув.

Раніше повідомлялося, що Україна підписала з Литвою меморандум, яких передбачає фінансування Литвою виробництва української далекобійної зброї, зокрема реактивних дронів "Паляниця"