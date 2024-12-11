Ракетна атака по Таганрогу: росЗМІ показали наслідки удару ATACMS по військовій частині (відео)

На опублікованих у мережі кадрах — зруйнована загальна кухня в будівлі, де раніше жили цивільні, але два роки тому туди заселили військових-контрактників. Вранці звідти виїжджали швидкі.

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Під час ракетного удару по російському Таганрогу, окрім авіаремонтного заводу, було уражено військову частину, де базується 5-та авіаційна група 6955-ї авіабази. Про це повідомили два джерела видання ASTRA у середу 11 грудня.

За словами очевидців, постраждала п'ятиповерхова будівля раніше була готелем. Два роки тому цивільних мешканців виселили і заселили туди військових-контрактників. На одному з відео, яке потрапило у мережу, зафіксовано кімнату з пічкою, що колись була кухнею.

З самого ранку від військової частини проїжджали машини швидкої допомоги та транспорт, ймовірно, з пораненими. Територію військового містечка повністю закрили для доступу.

Удар по Таганрогу: що відомо

У ніч на 11 грудня по військових об'єктах у Таганрозі Ростовської області було завдано ракетного удару. У соцмережах публікували кадри прильотів. За даними OSINT-аналітиків, орієнтовними цілями, по яких могли прилетіти засоби ураження — аеродром "Таганрог-Центральный", який обслуговує стратегічні бомбардувальники та інші види авіації, та Таганрозький авіаційний науково-дослідний комплекс ім. Берієва.

Нагадаємо, видання Newsweek написало, що для удару по Таганрогу Україна могла застосувати ракети ATACMS.

Міноборони РФ заявило, що Україна випустила 6 ракет ATACMS по аеродрому в Таганрозі. Дві ракети нібито збив ЗРК "Панцир", а решта не влучили через роботу засобів РЕБ. Військове командування РФ повідомило про "незначні пошкодження", які сталися через падіння фрагментів ракет.