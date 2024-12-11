Ракетная атака по Таганрогу: росСМИ показали последствия удара ATACMS по воинской части (видео)

На опубликованных в сети кадрах — разрушенная общая кухня в здании, где раньше жили гражданские, но два года назад туда заселили военных-контрактников. Утром оттуда выезжали скорые.

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Во время ракетного удара по российскому Таганрогу, кроме авиаремонтного завода, была поражена воинская часть, где базируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы. Об этом сообщили два источника издания ASTRA в среду 11 декабря.

По словам очевидцев, пострадавшее пятиэтажное здание раньше было гостиницей. Два года назад гражданских жителей выселили и заселили туда военных-контрактников. На одном из видео, которое попало в сеть, зафиксирована комната с печкой, которая когда-то была кухней.

С самого утра от воинской части проезжали машины скорой помощи и транспорт, вероятно, с ранеными. Территорию военного городка полностью закрыли для доступа.

Удар по Таганрогу: что известно

В ночь на 11 декабря по военным объектам в Таганроге Ростовской области был нанесен ракетный удар. В соцсетях публиковали кадры прилетов. По данным OSINT-аналитиков, ориентировочными целями, по которым могли прилететь средства поражения — аэродром "Таганрог-Центральный", который обслуживает стратегические бомбардировщики и другие виды авиации, и Таганрогский авиационный научно-исследовательский комплекс им.

Напомним, издание Newsweek написало, что для удара по Таганрогу Украина могла применить ракеты ATACMS.

Минобороны РФ заявило, что Украина выпустила 6 ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге. Две ракеты якобы сбил ЗРК "Панцирь", а остальные не попали из-за работы средств РЭБ. Военное командование РФ сообщило о "незначительных повреждениях", которые произошли из-за падения фрагментов ракет.