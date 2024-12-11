Было несколько: удар по авиазаводу в Таганроге нанесли ракетами ATACMS, — Newsweek

По словам американских журналистов, Украина наносит удары по военным объектам РФ на фоне усилившихся обстрелов украинских городов. На видео, снятых в Таганроге, запечатлены взрывы.

Related video

По неподтвержденным данным, Украина могла применить армейскую тактическую ракетную систему ATACMS для удара по авиационному объекту в Таганроге. Об этом сообщает Newsweek.

Первые сообщения об использовании ATACMS опубликовало медиа Baza, связанное с российскими спецслужбами. По словам журналистов, ракет было несколько, но официальных подтверждений нет. На видео, выложенных в социальных сетях, запечатлены взрывы, которые начались около 3:30 утра в среду, 11 декабря.

Но в ряде других источников утверждалось, что Украина использовала дроны "Паляница", которые по весу примерно соответствует беспилотникам иранского производства "Шахед".

В прошлом месяце администрация Байдена дала Украине разрешение на использование упомянутых ракет по территории РФ, но с рядом ограничений из-за возможной эскалации.

Местные жители заявили, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, который выпускает самолеты ДРЛО А-50, подвергся нападению. Из-за войны завод находится под санкциями ЕС и США.

Авторы публикации отмечают, что удары по военным объектам РФ проходят на фоне усилившихся атак против энергетической инфраструктуры Украины, и что таким образом в ВС РФ пытаются протестировать решимость украинцев.

В ходе ночной атаки Силы обороны Украины также нанесли удар по нефтепроводу в Брянске. На нефтяной станции "Дружба" хранилось и переправлялось дизельное топливо для хакеров и грузовых суден для поставки российским войскам.

Напомним о том, чем опасна новая ракета "Рута", считающаяся грозой российской ПВО.

Также сообщалось, что, по данным The Washington Post, Украина помогла сирийским повстанцам незадолго до их наступления.