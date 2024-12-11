Украина помогла сирийским повстанцам незадолго до их наступления, — The Washington Post

По данным журналистов, в город Идлиб прибыла группа украинских операторов БпЛА. Инструкторы из Украины якобы не только привезли с собой партию дронов, но и приняли участие в штурмовых действиях групп Хаят Тахрир аш-Шам. На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию издания WP.

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Сирийские повстанцы, которые смогли свергнуть режим Башара Асада в Сирии, получали дроны и поддержку от украинских разведчиков. Однако их роль была довольно скромной, пишет издание The Washington Post.

По данным медиа, четыре-пять недель назад группа военных из Главного управления разведки (ГУР), как предполагают журналисты, прибыла в Идлиб. 20 опытных операторов БпЛА привезли с собой партию в 150 дронов, а затем приняли участие в действиях передовых групп Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ).

Журналисты добавляют, что помощь из Киева сыграла "лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада". В то же время мотивация Киева помочь повстанцам очевидна для разведок и СМИ.

"Мотивация Украины очевидна: столкнувшись с российским наступлением в своей стране, украинская разведка искала другие фронты, где она могла бы нанести болезненный удар России и подорвать ее сателлитов", — указывает издание.

Журналисты указывают, что украинская военная разведка поддерживает свое присутствие в Сирии уже в течение длительного времени, и даже была непроверенная информация о контактах руководства ГУР с лидерами сирийской оппозиции. Также СМИ напомнили об истории группы "Химика" из ГУР, которая сотрудничала с сирийской оппозицией в уничтожении ряда ключевых российских объектов в Сирии.

Журналисты пишут, что когда наступление повстанцев стремительно начало набирать обороты, то стало неожиданностью для Кремля. Когда информация о роли ГУР и его специалистов начала распространяться по сети, то РФ и ее пропагандисты пытались приуменьшить роль Киева в помощи сирийским повстанцам.

Украинская сторона официально не прокомментировала эту информацию СМИ на момент публикации материала.

Напомним, Фокус писал, что сирийские поставщицы свергли режим Башара Асада благодаря стремительному наступлению. Сам диктатор вылетел из Дамаска на самолете, а повстанцы уже зашли на территорию

Также мы рассказывали, кем является Абу Мохаммед аль-Джолани, который снес режим Асада. За его голову назначено 10 миллионов долларов, а несмотря на изменение имиджа, Джолани и его группа вызывают беспокойство из-за возможных нарушений ими прав человека и связи с террористическими группами.