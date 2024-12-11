Україна допомогла сирійським повстанцям незадовго до їх наступу, — The Washington Post

За даними журналістів, до міста Ідліб прибула група українських операторів БпЛА. Інструктори з України нібито не тільки привезли із собою партію дронів, але й взяли участь в штурмових діях груп Хаят Тахрір аш-Шам. На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформацію видання WP.

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Сирійські повстанці, які змогли повалити режим Башара Асада в Сирії, отримували дрони та підтримку від українських розвідників. Однак їхня роль була доволі скромною, пише видання The Washington Post.

За даними медіа, чотири-п'ять тижнів тому група військових з Головного управління розвідки (ГУР), як припускають журналісти, прибула до Ідліба. 20 досвідчених операторів БпЛА привезли з собою партію в 150 дронів, а потім взяли участь в діях передових груп Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ).

Журналісти додають, що допомога з Києва зіграла "лише скромну роль у поваленні президента Сирії Башара Асада". Водночас мотивація Києва допомогти повстанцям є очевидною для розвідок і ЗМІ.

"Мотивація України очевидна: зіткнувшись з російським наступом у своїй країні, українська розвідка шукала інші фронти, де вона могла б завдати болісного удару Росії та підірвати її сателітів", — вказує видання.

Журналісти вказують, що українська воєнна розвідка підтримує свою присутність в Сирії вже протягом тривалого часу, і навіть була неперевірена інформація про контакти керівництва ГУР з лідерами сирійської опозиції. Також ЗМІ нагадали про історію групи "Хіміка" з ГУР, яка співпрацювала з сирійською опозицією у знищенні низки ключових російських об'єктів у Сирії.

Журналісти пишуть, що коли наступ повстанців стрімко почав набирати оберти, то став несподіванкою для Кремля. Коли інформація про роль ГУР та його фахівців почала ширитися мережею, то РФ та її пропагандисти намагалися применшити роль Києва у допомозі сирійським повстанцям.

Українська сторона офіційно не прокоментувала цієї інформації ЗМІ на час публікації матеріалу.

Нагадаємо, Фокус писав, що сирійські поставниці повалили режим Башара Асада завдяки стрімкому наступу. Сам диктатор вилетів із Дамаска на літаку, а повстанці вже зайшли на територію

Також ми розповідали, ким є Абу Мохаммед аль-Джолані, який зніс режим Асада. За його голову призначено 10 мільйонів доларів, а попри зміну іміджу, Джолані та його група викликають занепокоєння через можливі порушення ними прав людини та зв’язки з терористичними групами.