Було кілька: удар по авіазаводу в Таганрозі завдали ракетами ATACMS, — Newsweek

За словами американських журналістів, Україна завдає ударів по військових об'єктах РФ на тлі обстрілів українських міст, що посилилися. На відео, знятих у Таганрозі, зафіксовано вибухи.

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За непідтвердженими даними, Україна могла застосувати армійську тактичну ракетну систему ATACMS для удару по авіаційному об'єкту в Таганрозі. Про це повідомляє Newsweek.

Перші повідомлення про використання ATACMS опублікувало медіа Baza, пов'язане з російськими спецслужбами. За словами журналістів, ракет було кілька, але офіційних підтверджень немає. На відео, викладених у соціальних мережах, зафіксовано вибухи, які почалися близько 03:30 ранку в середу, 11 грудня.

Але низка інших джерел стверджували, що Україна використовувала дрони "Паляниця", які за вагою приблизно відповідають безпілотникам іранського виробництва "Шахед".

Минулого місяця адміністрація Байдена дала Україні дозвіл на використання згаданих ракет по території РФ, але з обмеженнями через можливу ескалацію.

Місцеві жителі заявили, що Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М. Берієва, який випускає літаки ДРЛО А-50, зазнав нападу. Через війну завод перебуває під санкціями ЄС і США.

Автори публікації зазначають, що удари по військових об'єктах РФ відбуваються на тлі посилення атак проти енергетичної інфраструктури України, і що у такий спосіб у ЗС РФ намагаються протестувати рішучість українців.

Під час нічної атаки Сили оборони України також завдали удару по нафтопроводу в Брянську. На нафтовій станції "Дружба" зберігалося й переправлялося дизельне паливо для хакерів і вантажних суден для постачання російським військам.

Нагадаємо про те, чим небезпечна нова ракета "Рута", яку вважають грозою російської ППО.

Також повідомлялося, що, за даними The Washington Post, Україна допомогла сирійським повстанцям незадовго до їхнього наступу.