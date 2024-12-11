Гроза для російської ППО: чим небезпечна нова ракета "Рута" (фото)

Нова розробка для ЗСУ являє собою повноцінну крилату ракету, що летить зі швидкістю до 800 км/год. Російські мобільні вогневі групи і вертольоти не зможуть її збити.

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Нова розробка, ракета під назвою "Рута", проходить успішні випробування. Виріб став результатом роботи європейської аерокосмічної компанії Destinus, заснованої бізнесменом Михайлом Кокоричем, який втік із путінської Росії, пише видання Defence Express.

На початку 2024 року повідомлялося, що компанія посилює ЗСУ гвинтовими БПЛА Lord із дальністю польоту від 750 до 2000 кілометрів. Тоді почали постачати і "Руту", але описували її як реактивний дрон із дальністю ураження цілей до 300 кілометрів. Серед завдань називали ударні та розвідувальні місії.

При цьому "Рута" виглядає як традиційна крилата ракета.

"Рута" стартує за допомогою ракетного прискорювача

Основні компоненти "Рути" складаються з бойової частини, фіксованого крила, паливного бака, блоку електроніки і малогабаритного турбореактивного двигуна. Ракета стартує за допомогою ракетного прискорювача, її вартість щодо розмірів, корисного навантаження і швидкості невелика.

Розробка все одно позиціонується як дрон, здатний нести різне корисне навантаження, повертатися і сідати на парашуті. На виставці Eurosatory 2024 демонстрували зразок із дещо іншою конструкцією. Очевидно, що тоді йшлося про вагу бойової частини в межах сотні кілограмів.

Швидкість польоту "Рути" — у межах 500-800 км/год Фото: Мілітарний

Головна перевага і можливість "Рути" — це високошвидкісний політ у межах 500-800 км/год, що знижує ефективність роботи російських мобільних вогневих груп і повністю виключає гелікоптери з переліку російського "антидронового ППО".

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня українські ракети-дрони "Паляниця" вдарили по "Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу". Там виробляють дорогі літаки-розвідники ДРЛО А-50.

Крім цього, у російському Брянську 5 грудня згоріли два магістральні тепловози. Пожежа сталася в залізничному депо міста.