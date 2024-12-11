"Не оставим без ответа": в Минобороны РФ признали удар по аэродрому в Таганроге

Зенитный комплекс "Панцирь" сбил две ракеты ATACMS, а средства РЭБ обезвредили еще четыре, заявили в Минобороны РФ. В результате падения фрагментов ракет есть раненые.

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В ночь на 11 декабря по военным объектам РФ в Таганроге Ростовской области, вероятно, ударили ракеты ATACMS. Российские военные уверяют, что все ракеты обезвредили средства ПВО и РЭБ, но есть незначительные разрушения и раненые в результате падения обломков. О деталях инцидента и о последствиях для Украины Минобороны РФ написало в Telegram-канале.

Российское военное командование заявило, будто Украина запустила ракеты ATACMS по аэродрому в Таганроге. Ракет было шесть, и все якобы не долетели до цели, пояснили в Минобороны РФ. Военные заверили, что две ракеты сбил зенитный комплекс "Панцирь", а остальные четыре — не попали в цель благодаря работе средств РЭБ.

Также представители командования ВС РФ написали, что все повреждения на объектах (две технических постройки, три авто) — незначительные, ведь произошли из-за падения фрагментов ракет. Есть раненые среди личного состава — о количестве и тяжести ранений информации не предоставили. Также в Минобороны пригрозили, что Россия даст ответ на атаку по российской территории "западным дальнобойным оружием".

Ракетная атака по Таганрогу 11 декабря — комментарий Минобороны РФ Фото: Скриншот

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 16:00 11 декабря не сообщал об ударах Сил обороны по целям на российской территории. О ракетной атаке и о возможности применения ATACMS или другого оружия не говорил президент Владимир Зеленский и другие представители украинской власти.

Ракетная атака по Таганрогу 11 декабря — детали

Отметим, утром 11 декабря в российских соцсетях начали публиковать кадры прилетов в Таганроге Ростовской области (а также по нефтебазе в Брянской области). На видео с места событий слышны взрывы, вспышки, следы пожара на земле, кроме того, один из свидетелей рассказал, что обломки прошили забор возле его дома.

Ориентировочные цели, по которым могли прилететь средства поражения, — аэродром "Таганрог-Центральный", обслуживающий стратегические бомбардировщики и другие виды авиации, Таганрогский авиационный научно-исследовательский комплекс им. Бериева (занимается самолетами ДРЛО А-50 и А-100), завод "Красный гидропресс" АО "Тактическое ракетное вооружение" ВПК РФ, написали OSINT-аналитики. Ориентировочное расстояние до подконтрольных Украине территорий — около 180 км (напрямик через линию фронта на Донбассе).

Ракетная атака по Таганрогу 11 декабря — возможные пораженные цели Фото: Андрющенко Time

Между тем в росСМИ предположили, что удар по Таганрогу могли нанести украинскими ракетами "Паляница", которые способны преодолеть более 700 км. Кроме того, издание The Sun сообщило, что под угрозой оказался так называемый "самолет судного дна" Владимира Путина — специальный самолет-командный пункт, который применяется в случае ядерного удара.

Фокус писал о предыдущей атаке по комплексу им. Бериева. Атака, вероятно, БПЛА "Лютый", состоялась в марте 2024 года, тогда мог получить повреждения самолет ДРЛО А-50, который видели на стоянке рядом с ангарами.

Напоминаем, 10 марта президент Зеленский сообщил о первом успешном испытании ракеты "Рута" и о других достижениях украинской ракетной программы.