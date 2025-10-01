"Довгий Нептун" вперше показали публіці: аналітики пояснили, чим особлива ракета (відео)

Україна офіційно презентувала модернізовану крилату ракету РК360Л, відому як "Довгий Нептун", здатну долати до 1 000 км із бойовою частиною вагою 260 кг. Параметри ракети демонстрували на київській виставці разом із комплексом "Нептун‑Д".

За даними порталу Defence Express, на інтерактивній виставці в Києві державний портал "Зброя" вперше показав повні технічні характеристики ракети РК360Л та комплексу "Нептун‑Д". Нову модифікацію офіційно позначено індексами "Нептун‑Д" для комплексу та РК360Л для ракети. Цікаво, що заявлена дальність польоту досягає 1 000 км — це майже в 3,5 раза більше, ніж у протикорабельного варіанту Р‑360, який долав лише 280 км.

Маса бойової частини також зросла до 260 кг проти 150 кг у попередньої версії. Тобто розробники змогли, можна сказати, поєднати дві складні характеристики одночасно — збільшити та дальність, і потужність боєзаряду. За наявними фото можна побачити, що довжина ракети без прискорювача становить близько 6 метрів, тобто на 1,5 метра більше, ніж у Р‑360, а діаметр корпусу зріс до приблизно 50 см із 38 см.

Окрім цього, важливо, що РК360Л зберігає здатність уражати як наземні, так і морські цілі, тобто рухомі об’єкти залишаються в зоні ураження. Хоча деталі системи наведення не розкриті, можливість атакувати кораблі дає підстави припускати, що активна радіолокаційна головка самонаведення залишилася.

Для польоту над сушею інженери вирішили кілька складних завдань: ракета здатна долати змінний рельєф, слідувати за визначеним маршрутом без супутникової навігації та точно вражати наземні цілі — що, як відомо, значно складніше за наведення на великі металеві об’єкти на морі. І, як додатковий бонус, у РК360Л одночасно збільшено і дальність, і масу бойової частини, що робить її дійсно унікальною розробкою.

Нагадаємо, що АТ "Укроборонпром" оприлюднило детальні параметри ракети "Нептун Д" і дрона "Ан-196 Лютий". Зокрема, відомо, що українські розробки здатні уражати морські й наземні цілі на сотні кілометрів та вже застосовуються у бойових операціях.

Також Фокус писав, що 29 вересня ЗСУ вдарили ракетою "Нептун" по заводу "Електродеталь", який знаходиться у Брянській області РФ та є ланкою військового забезпечення російської армії.