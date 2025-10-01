Розсекречено характеристики ракети "Нептун Д" та БпЛА "Лютий": що вони можуть уражати (відео)

АТ "Укроборонпром" оприлюднило детальні параметри ракети "Нептун Д" і дрона "Ан-196 Лютий". Українські розробки здатні уражати морські й наземні цілі на сотні кілометрів та вже застосовуються у бойових операціях.

РК-360МЦ Нептун

У рубриці "Розпаковка" АТ "Укроборонпром" розкрило технічні характеристики РК-360МЦ Нептун, – української зброї, яка потопила крейсер "Москва".

Основні технічні характеристики:

Операційна дальність — до 1000 км.

Бойова частина: 260 кілограмів.

Висота польоту: від 3 м до 300 м.

Наведення: комбіноване — інерціальна навігація, активна радіолокаційна головка, супутникова корекція, інфрачервоний канал для ураження наземних цілей.

Призначення: ураження надводних кораблів водотоннажністю до 5000 тонн та наземних цілей (з 2023 року).

Платформа запуску: мобільні пускові установки, можливість забезпечення експортних постачань.

Розпаковка: РК-360МЦ Нептун

За словами командувача Військово-морських сил, віцеадмірала Олексія Неїжпапи, та підтвердженням Генерального штабу ЗСУ, ракети цієї серії нещодавно застосовувалися для ураження цілей на території противника. Зокрема, у ніч на 29 вересня ракета "Нептун" виконала удар по Карачевському заводу "Електродеталь" у Брянській області — це підтвердили в командуванні ВМС і в Генштабі ЗСУ.

РК-360МЦ Нептун

Виробник і військові також оприлюднили приклади бойового застосування: успішне використання модифікацій "Нептун" у 2022 році під час ураження крейсера "Москва", а також подальші удари по наземних військових та інфраструктурних об’єктах. В документах зазначено можливості адаптації наведення під завдання морських та наземних ударів, а також роботу над збільшенням дальності і бойової частини для спеціальних варіантів.

Ударний БпЛА "Ан-196 "Лютий"

Крім того, на виставці Commercial UAV Expo 2025 в Лас-Вегасі АТ "Укроборонпром" представило технічні дані ударного БпЛА "Ан-196 "Лютий":

Висота польоту — до 4 тисяч 300 метрів.

Дальність польоту — до 1 тисячі 300 км.

Швидкість — до 160 км/год.

Бойова частина — 75 кг.

Ударний БпЛА "Ан-196 "Лютий"

Як повідомляв Фокус, ВМС ЗСУ вночі 29 вересня вдарили по заводу "Електродеталь" в Росії ракетою "Нептун". Цей завод у Брянській області РФ є ланкою військового забезпечення російської армії.

Фокус також писав, що цього літа модифіковані дрони Ан-196 "Лютий" уразили нафтобазу аеропорту Сочі у Адлері.