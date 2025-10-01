Розсекречено характеристики ракети "Нептун Д" та БпЛА "Лютий": що вони можуть уражати (відео)
АТ "Укроборонпром" оприлюднило детальні параметри ракети "Нептун Д" і дрона "Ан-196 Лютий". Українські розробки здатні уражати морські й наземні цілі на сотні кілометрів та вже застосовуються у бойових операціях.
РК-360МЦ Нептун
У рубриці "Розпаковка" АТ "Укроборонпром" розкрило технічні характеристики РК-360МЦ Нептун, – української зброї, яка потопила крейсер "Москва".
Основні технічні характеристики:
- Операційна дальність — до 1000 км.
- Бойова частина: 260 кілограмів.
- Висота польоту: від 3 м до 300 м.
- Наведення: комбіноване — інерціальна навігація, активна радіолокаційна головка, супутникова корекція, інфрачервоний канал для ураження наземних цілей.
- Призначення: ураження надводних кораблів водотоннажністю до 5000 тонн та наземних цілей (з 2023 року).
- Платформа запуску: мобільні пускові установки, можливість забезпечення експортних постачань.
За словами командувача Військово-морських сил, віцеадмірала Олексія Неїжпапи, та підтвердженням Генерального штабу ЗСУ, ракети цієї серії нещодавно застосовувалися для ураження цілей на території противника. Зокрема, у ніч на 29 вересня ракета "Нептун" виконала удар по Карачевському заводу "Електродеталь" у Брянській області — це підтвердили в командуванні ВМС і в Генштабі ЗСУ.
Виробник і військові також оприлюднили приклади бойового застосування: успішне використання модифікацій "Нептун" у 2022 році під час ураження крейсера "Москва", а також подальші удари по наземних військових та інфраструктурних об’єктах. В документах зазначено можливості адаптації наведення під завдання морських та наземних ударів, а також роботу над збільшенням дальності і бойової частини для спеціальних варіантів.
Ударний БпЛА "Ан-196 "Лютий"
Крім того, на виставці Commercial UAV Expo 2025 в Лас-Вегасі АТ "Укроборонпром" представило технічні дані ударного БпЛА "Ан-196 "Лютий":
Висота польоту — до 4 тисяч 300 метрів.
Дальність польоту — до 1 тисячі 300 км.
Швидкість — до 160 км/год.
Бойова частина — 75 кг.
Як повідомляв Фокус, ВМС ЗСУ вночі 29 вересня вдарили по заводу "Електродеталь" в Росії ракетою "Нептун". Цей завод у Брянській області РФ є ланкою військового забезпечення російської армії.
Фокус також писав, що цього літа модифіковані дрони Ан-196 "Лютий" уразили нафтобазу аеропорту Сочі у Адлері.