Рассекречены характеристики ракеты "Нептун Д" и БПЛА "Лютый": что они могут поражать (видео)
АО "Укроборонпром" обнародовало детальные параметры ракеты "Нептун Д" и дрона "Ан-196 Лютый". Украинские разработки способны поражать морские и наземные цели на сотни километров и уже применяются в боевых операциях.
РК-360МЦ Нептун
В рубрике "Распаковка" АО "Укроборонпром" раскрыло технические характеристики РК-360МЦ Нептун, — украинского оружия, которое потопило крейсер "Москва".
Основные технические характеристики:
- Операционная дальность — до 1000 км.
- Боевая часть: 260 килограммов.
- Высота полета: от 3 м до 300 м.
- Наведение: комбинированное — инерциальная навигация, активная радиолокационная головка, спутниковая коррекция, инфракрасный канал для поражения наземных целей.
- Назначение: поражение надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн и наземных целей (с 2023 года).
- Платформа запуска: мобильные пусковые установки, возможность обеспечения экспортных поставок.
По словам командующего Военно-морских сил, вице-адмирала Алексея Неижпапы, и подтверждением Генерального штаба ВСУ, ракеты этой серии недавно применялись для поражения целей на территории противника. В частности, в ночь на 29 сентября ракета "Нептун" выполнила удар по Карачевскому заводу "Электродеталь" в Брянской области — это подтвердили в командовании ВМС и в Генштабе ВСУ.
Производитель и военные также обнародовали примеры боевого применения: успешное использование модификаций "Нептун" в 2022 году при поражении крейсера "Москва", а также дальнейшие удары по наземным военным и инфраструктурным объектам. В документах указаны возможности адаптации наведения под нанесение морских и наземных ударов, а также работа над увеличением дальности и боевой части для специальных вариантов.
Ударный БПЛА "Ан-196 "Лютый"
Кроме того, на выставке Commercial UAV Expo 2025 в Лас-Вегасе АО "Укроборонпром" представило технические данные ударного БПЛА "Ан-196 "Лютый":
Высота полета — до 4 тысяч 300 метров.
Дальность полета — до 1 тысячи 300 км.
Скорость — до 160 км/ч.
Боевая часть — 75 кг.
Как сообщал Фокус, ВМС ВСУ ночью 29 сентября ударили по заводу "Электродеталь" в России ракетой "Нептун". Этот завод в Брянской области РФ является звеном военного обеспечения российской армии.
Фокус также писал, что этим летом модифицированные дроны Ан-196 "Лютый" поразили нефтебазу аэропорта Сочи в Адлере.