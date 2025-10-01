Рассекречены характеристики ракеты "Нептун Д" и БПЛА "Лютый": что они могут поражать (видео)

АО "Укроборонпром" обнародовало детальные параметры ракеты "Нептун Д" и дрона "Ан-196 Лютый". Украинские разработки способны поражать морские и наземные цели на сотни километров и уже применяются в боевых операциях.

Related video

РК-360МЦ Нептун

В рубрике "Распаковка" АО "Укроборонпром" раскрыло технические характеристики РК-360МЦ Нептун, — украинского оружия, которое потопило крейсер "Москва".

Основные технические характеристики:

Операционная дальность — до 1000 км.

Боевая часть: 260 килограммов.

Высота полета: от 3 м до 300 м.

Наведение: комбинированное — инерциальная навигация, активная радиолокационная головка, спутниковая коррекция, инфракрасный канал для поражения наземных целей.

Назначение: поражение надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн и наземных целей (с 2023 года).

Платформа запуска: мобильные пусковые установки, возможность обеспечения экспортных поставок.

Распаковка: РК-360МЦ Нептун

По словам командующего Военно-морских сил, вице-адмирала Алексея Неижпапы, и подтверждением Генерального штаба ВСУ, ракеты этой серии недавно применялись для поражения целей на территории противника. В частности, в ночь на 29 сентября ракета "Нептун" выполнила удар по Карачевскому заводу "Электродеталь" в Брянской области — это подтвердили в командовании ВМС и в Генштабе ВСУ.

РК-360МЦ Нептун

Производитель и военные также обнародовали примеры боевого применения: успешное использование модификаций "Нептун" в 2022 году при поражении крейсера "Москва", а также дальнейшие удары по наземным военным и инфраструктурным объектам. В документах указаны возможности адаптации наведения под нанесение морских и наземных ударов, а также работа над увеличением дальности и боевой части для специальных вариантов.

Ударный БПЛА "Ан-196 "Лютый"

Кроме того, на выставке Commercial UAV Expo 2025 в Лас-Вегасе АО "Укроборонпром" представило технические данные ударного БПЛА "Ан-196 "Лютый":

Высота полета — до 4 тысяч 300 метров.

Дальность полета — до 1 тысячи 300 км.

Скорость — до 160 км/ч.

Боевая часть — 75 кг.

Ударный БПЛА "Ан-196 "Лютый"

Как сообщал Фокус, ВМС ВСУ ночью 29 сентября ударили по заводу "Электродеталь" в России ракетой "Нептун". Этот завод в Брянской области РФ является звеном военного обеспечения российской армии.

Фокус также писал, что этим летом модифицированные дроны Ан-196 "Лютый" поразили нефтебазу аэропорта Сочи в Адлере.