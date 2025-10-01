"Длинный Нептун" впервые показали публике: аналитики объяснили, чем особенна ракета (видео)

Украина официально представила модернизированную крылатую ракету РК360Л, известную как "Длинный Нептун", способную преодолевать до 1 000 км с боевой частью весом 260 кг. Параметры ракеты демонстрировали на киевской выставке вместе с комплексом "Нептун-Д".

Related video

По данным портала Defence Express, на интерактивной выставке в Киеве государственный портал "Зброя" впервые показал полные технические характеристики ракеты РК360Л и комплекса "Нептун-Д". Новая модификация официально обозначена индексами "Нептун-Д" для комплекса и РК360Л для ракеты. Интересно, что заявленная дальность полета достигает 1 000 км — это почти в 3,5 раза больше, чем у противокорабельного варианта Р-360, который достигал лишь 280 км.

Масса боевой части также выросла до 260 кг против 150 кг у предыдущей версии. То есть разработчики смогли, можно сказать, совместить две сложные характеристики одновременно — увеличить и дальность, и мощность боезаряда. По имеющимся фото можно увидеть, что длина ракеты без ускорителя составляет около 6 метров, то есть на 1,5 метра больше, чем у Р-360, а диаметр корпуса вырос до примерно 50 см с 38 см.

Кроме этого, важно, что РК360Л сохраняет способность поражать как наземные, так и морские цели, то есть движущиеся объекты остаются в зоне поражения. Хотя детали системы наведения не раскрыты, возможность атаковать корабли дает основания предполагать, что активная радиолокационная головка самонаведения осталась.

Для полета над сушей инженеры решили несколько сложных задач: ракета способна преодолевать переменный рельеф, следовать по определенному маршруту без спутниковой навигации и точно поражать наземные цели — что, как известно, значительно сложнее наведения на крупные металлические объекты на море. И, как дополнительный бонус, у РК360Л одновременно увеличены и дальность, и масса боевой части, что делает ее действительно уникальной разработкой.

Напомним, что АО "Укроборонпром" обнародовало детальные параметры ракеты "Нептун Д" и дрона "Ан-196 Лютый". В частности, известно, что украинские разработки способны поражать морские и наземные цели на сотни километров и уже применяются в боевых операциях.

Также Фокус писал, что 29 сентября ВСУ ударили ракетой "Нептун" по заводу "Электродеталь", который находится в Брянской области РФ и является звеном военного обеспечения российской армии.