На Заході нарахували не три, а чотири версії крилатої ракети "Нептун": що кажуть експерти

Після появи нової модифікації української крилатої ракети "Нептун", яку неофіційно прозвали "Пузатим Нептуном" через установку конформних паливних баків, в експертному середовищі виникла дискусія про кількість наявних версій ракети. Деякі експерти заговорили про чотири модифікації "Нептуна".

Британський аналітик і фахівець із військово-морських систем HI Sutton припустив, що наразі існує чотири версії ракети "Нептун":

Р-360 — базова модифікація, відома з 2021 року;

"Нептун-МД" — подовжена версія, вперше зафіксована, за його даними, у червні 2024 року;

"Довгий Нептун" (Long Neptune) — представлений у серпні 2025 року;

"Пузатий Нептун" — нова модифікація, помічена восени 2025 року.

Модифіцації ракет "Нептун" на думку аналітика HI Sutton

За версією Sutton, "Нептун-МД" (Medium Distance) має посідати проміжне місце між базовою і "довгою" версіями ракети. Однак аналітики Defense Express не згодні з такими висновками. Зокрема було зазначено, що виріб, який помилково класифікують як ракету "Нептун-МД", насправді є прототипом ракети Р-360: він з'явився на заводі ще у 2019-2020 роках і демонструвався на виставках.

Також фахівці уточнили, що індекс РК-360Л (або точніше Р-360Л) належить версії "Нептун-Д" за офіційною класифікацією, а не так званому "Пузатому Нептуну". Річ у тім, що перша відрізняється фюзеляжем змінного діаметру і відсутністю зовнішніх паливних баків. Відео з виставки озброєнь у Києві підтверджує, що саме такий варіант і був представлений як "Довгий Нептун".

За оцінкою Defense Express, у "довгій" версії ракети було змінено пропорції центральної частини фюзеляжу, яка стала ширшою — приблизно 0,5 метра проти 0,38 метра у базового варіанта. При цьому двигун і хвостовий відсік залишилися без змін.

З урахуванням наведеного аналізу, з великою часткою ймовірності можна сказати, що сімейство українських крилатих ракет "Нептун" має три модифікації:

Р-360 — базова версія, дальність до 280 км;

Р-360M — проміжна модифікація з конформними баками;

Р-360Л — "Довгий Нептун" зі збільшеною дальністю до 1000 км.

Ракета Нептун — три варіанти за уточненою класифікацією

Крім того, фотографії нових модифікацій "Нептуна" зроблені з різних ракурсів, що поки що не дає змоги провести точне порівняння конструктивних відмінностей. Однак, на думку експертів, можливість зіставити три версії в єдиній проекції — питання часу, враховуючи активність публічних демонстрацій українських розробок.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що українська крилата ракета "Нептун" є найдосконалішою з технологічної точки зору серед вітчизняних розробок. Але її реальна дальність може бути вищою, ніж 1000 км, що зазначено в заявлених характеристиках.