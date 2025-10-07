В Україні з'явився "Пузатий Нептун": нову версію ракети Р-360 показали союзникам НАТО (фото)

Під час демонстрації можливостей українського ОПК для представників країн-членів НАТО на публіці було показано версію крилатої ракети "Нептун", про яку раніше не повідомляли.

На одному зі знімків, опублікованих міністром оборони України Денисом Шмигалем, видно ракету Р-360 з помітними потовщеннями всередині корпусу — через цю особливість у соцмережах її вже охрестили "Пузатим Нептуном".

"Продемонстрували готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine", — йдеться в повідомленні очільника оборонного відомства.

Тим часом за фото неможливо однозначно зіставити всі три версії ракети сімейства "Нептун", зазначають аналітики Defense Express, які звернули увагу на публікацію Шмигаля. На знімку діаметр "Пузатого Нептуна" збігається з протикорабельною версією (приблизно 38 см), як і, вочевидь, розмах крил і загальна довжина (приблизно 4,5 м без прискорювача).

Потовщення в корпусі експерти та спостерігачі інтерпретують як конформні паливні баки, що теоретично дає змогу збільшувати внутрішній об'єм палива і, відповідно, дальність польоту. Виходячи з цього і з їх візуальної наявності, аналітики вважають, що дальність нової модифікації може бути в межах 500 км — це вдвічі менше від заявленої дальності ракети "Нептун-Д" (близько 1000 км).

При цьому фахівці зазначають, що за рахунок зменшення запасу палива і скорочення дальності можливе збільшення маси бойової частини — наприклад, до понад 150 кг, як у протикорабельної версії Р-360.

Нагадаємо, в Україні офіційно представили модифікацію сімейства "Нептун" на базі ракети РК-360Л. Це система "Нептун-Д", з бойовою дальністю близько 1 000 км і більш потужною боєголовкою до 260 кг. Презентація ракети стала демонстрацією технологічної відповіді України на багаторівневу систему протиповітряної оборони РФ.