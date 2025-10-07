Дірки в російській ППО: аналітики виявили нові можливості ракети "Нептун-Д"

Нещодавно в Україні офіційно презентували модифікацію сімейства "Нептун" на базі ракети РК-360Л — систему "Нептун-Д" з бойовою дальністю близько 1 000 км і більш потужною боєголовкою до 260 кг. Презентація ракети стала демонстрацією технологічної відповіді України на багаторівневу систему протиповітряної оборони РФ.

Створення нової модифікації "Нептуна" свідчить про розвиток національного ВПК і спроможність України самостійно створювати високоточну зброю великої дальності. Про це йдеться в матеріалі Army Recognition.

Нова ракета дає Збройним силам України можливість завдавати ударів за межами лінії фронту по інфраструктурних, енергетичних і командно-управлінських об'єктах, розташованих глибоко на території супротивника, що змушує противника перерозподіляти ресурси ППО.

В опублікованому описі зазначається, що корпус ракети подовжено до приблизно 6 м, а діаметр збільшено до приблизно 500 мм, при цьому розробники відмовилися від знімного прискорювача в базовій конфігурації.

Двигун залишається компактним турбореактивним агрегатом для стійкого дозвукового крейсерського польоту; для запуску використовується твердопаливний стартовий прискорювач. Ракети розташовуються в герметичних пускових трубах на важких вантажівках, а машини управління і перезаряджання розподілені по різних позиціях для підвищення виживання комплексу.

Навігація і наведення поєднують інерціальну систему з оновленнями з супутників і дають змогу програмувати низьковисотні маршрути з обходом зон радіолокаційного виявлення. Адаптовані авіоніка і шукач зберігають здатність вражати і морські, і наземні стаціонарні цілі. Водночас параметри точності офіційно не розголошуються.

Тактичні прийоми застосування "Нептун-Д"

Поява "Нептун-Д" принципово змінює оперативні розрахунки відбиття ударів: дальність близько 1000 км і важча бойова частина означають, що фіксовані об'єкти глибокого тилу — залізничні вузли, трансформаторні підстанції, вузли управління ППО та оборонно-промислові підприємства — опиняються під реальною загрозою ураження з пускових установок, розташованих далеко від лінії зіткнення.

У результаті противнику доведеться перерозподіляти обмежені ресурси систем великої дальності (включно з С-300 і С-400), зміщуючи їх із районів безпосередньої оборони фронту в напрямку прикриття важливих інфраструктурних вузлів, що ускладнює оперативне планування та послаблює щільність прикриття в інших секторах.

Крім того, "Нептун-Д" здатний застосовувати зміщені траєкторії входу: залпи можуть виконуватися за заздалегідь запрограмованими маршрутами з ділянками, спеціально підібраними для проходження через стики між зонами дії радіолокації. Така тактика зменшує час взаємодії засобів ураження ворожої ППО.

Основні характеристики ракети "Нептун-Д"

Дальність: 1000 км

Маса бойової частини: 260 кг (високо-вибухова)

Довжина корпусу: 6,0 м

Діаметр корпусу: 500 мм

Двигун: турбореактивний

Стартовий прискорювач: твердопаливний

Транспортування/розміщення: герметичні пускові труби на важких вантажівках

Навігація/наведення: інерціальна навігація + супутникові оновлення

Нагадаємо, на початку жовтня компанія "Укроборонпром" оприлюднила детальні параметри ракети "Нептун-Д" і дрона "Ан-196 Лютий". Ця зброя здатна вражати морські та наземні цілі на сотні кілометрів і вже застосовуються в бойових операціях.