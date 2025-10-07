Дыры в российской ПВО: аналитики выявили новые возможности ракеты "Нептун-Д"

Недавно в Украине официально представили модификацию семейства "Нептун" на базе ракеты РК-360Л — систему "Нептун-Д" с боевой дальностью около 1 000 км и более мощной боеголовкой до 260 кг. Презентация ракеты стала демонстрацией технологического ответа Украины на многоуровневую систему противовоздушной обороны РФ.

Создание новой модификации “Нептуна” свидетельствует о развитии национального ВПК и способности Украины самостоятельно создавать высокоточное оружие большой дальности. Об этом говорится в материале Army Recognition.

Новая ракета дает Вооруженным силам Украины возможность нанесения ударов за пределами линии фронта по инфраструктурным, энергетическим и командно-управленческим объектам, расположенным глубоко на территории противника, что вынуждает противника перераспределять ресурсы ПВО.

В опубликованном описании отмечается, что корпус ракеты удлинен до примерно 6 м, а диаметр увеличен до примерно 500 мм, при этом разработчики отказались от съемного ускорителя в базовой конфигурации.

Двигатель остается компактным турбореактивным агрегатом для устойчивого дозвукового крейсерского полета; для запуска используется твердотопливный стартовый ускоритель. Ракеты располагаются в герметичных пусковых трубах на тяжелых грузовиках, а машины управления и перезарядки распределены по разным позициям для повышения выживаемости комплекса.

Навигация и наведение совмещают инерциальную систему с обновлениями со спутников и позволяют программировать низковысотные маршруты с обходом зон радиолокационного обнаружения. Адаптированные авионика и искатель сохраняют способность поражать и морские, и наземные стационарные цели. В то же время параметры точности официально не разглашаются.

Тактические приемы применения “Нептун-Д”

Появление «Нептун-Д» принципиально меняет оперативные расчеты отражения ударов: дальность порядка 1000 км и более тяжелая боевая часть означают, что фиксированные объекты глубокого тыла — железнодорожные узлы, трансформаторные подстанции, узлы управления ПВО и оборонно-промышленные предприятия — оказываются под реальной угрозой поражения из пусковых установок, находящихся далеко от линии соприкосновения.

В результате противнику придется перераспределять ограниченные ресурсы систем большой дальности (включая С-300 и С-400), смещая их из районов непосредственной обороны фронта в направлении прикрытия важных инфраструктурных узлов, что осложняет оперативное планирование и ослабляет плотность прикрытия в других секторах.

Кроме того, «Нептун-Д» способен применять смещенные траектории входа: залпы могут выполняться по заранее запрограммированным маршрутам с участками, специально подобранными для прохождения через стыки между зонами действия радиолокации. Такая тактика уменьшает время взаимодействия поражающих средств вражеской ПВО.

Основные характеристики ракеты "Нептун-Д"

Дальность: 1000 км

Масса боевой части: 260 кг (высоковзрывная)

Длина корпуса: 6,0 м

Диаметр корпуса: 500 мм

Двигатель: турбореактивный

Стартовый ускоритель: твердотопливный

Транспортировка/размещение: герметичные пусковые трубы на тяжелых грузовиках

Навигация/наведение: инерциальная навигация + спутниковые обновления

Напомним, в начале октября компания "Укроборонпром" обнародовала детальные параметры ракеты "Нептун Д" и дрона "Ан-196 Лютый". Это оружие способно поражать морские и наземные цели на сотни километров и уже применяются в боевых операциях.