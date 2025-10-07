В Украине появился "Пузатый Нептун": новую версию ракеты Р-360 показали союзникам НАТО (фото)

Во время демонстрации возможностей украинского ОПК для представителей стран‑членов НАТО на публике была показана версия крылатой ракеты "Нептун", о которой ранее не сообщалось.

На одном из снимков, опубликованных министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, видна ракета Р‑360 с заметными утолщениями внутри корпуса — из‑за этой особенности в соцсетях ее уже окрестили "Пузатым Нептуном".

“Продемонстрировали готовые решения, которые поражают врага на фронте и в тылу. Наши производители представили собственные изделия, которые уже завтра могут производиться в странах-партнерах в рамках программы Build with Ukraine”, — говорится в сообщении главы оборонного ведомства.

Между тем по фото невозможно однозначно сопоставить все три версии ракеты семейства “Нептун”, отмечают аналитики Defense Express, которые обратили внимание на публикацию Шмыгаля. На снимке диаметр "Пузатого Нептуна" совпадает с противокорабельной версией (около 38 см), как и, по всей видимости, размах крыльев и общая длина (около 4,5 м без ускорителя).

Утолщения в корпусе эксперты и наблюдатели интерпретируют как конформные топливные баки, что теоретически позволяет увеличивать внутренний объем топлива и, соответственно, дальность полета. Исходя из этого и из их визуального наличия, аналитики полагают, что дальность новой модификации может быть в пределах 500 км — это вдвое меньше заявленной дальности ракеты “Нептун-Д” (около 1000 км).

При этом специалисты отмечают, что за счет уменьшения запаса топлива и сокращения дальности возможно увеличение массы боевой части — например, до более 150 кг, как у противокорабельной версии Р‑360.

Напомним, в Украине официально представили модификацию семейства "Нептун" на базе ракеты РК-360Л. Это система "Нептун-Д", с боевой дальностью около 1 000 км и более мощной боеголовкой до 260 кг. Презентация ракеты стала демонстрацией технологического ответа Украины на многоуровневую систему противовоздушной обороны РФ.