"Нептун", "Фламінго" і блекаут у Москві: куди бити, щоб залишити росіян без світла, — експерт

Збройні сили України ракетами "Нептун" чи "Фламінго" можуть влаштувати блекаут у Москві, навіть влучаючи за межами столиці Російської Федерації. Після цього росіяни опиняться на певний час без електропостачання, а енергетикам доведеться вигадувати, як балансувати систему.

РФ навряд чи зможе отримати потужності від Казахстану, якщо Україна влаштує удари по російській енергетиці, ідеться в інтерв'ю військового експерта Павла Нарожного. Крім того, якщо ракети пошкодять турбіни теплових електростанцій, то через санкції відшукати їх буде також складно. На сторінці Facebook експерт уточнив, що під блекаутом має на увазі аварію, яка може статись при швидкому відключенні великої кількості споживачів та пошкодженні електрогенерації.

Нарожний спершу перелічив удари України по підприємствах нафтової галузі РФ і зауважив, що їх зробили вітчизняною зброєю — власними ракетами чи дронами. Водночас стала б у нагоді і американська ракета Tomahawk, хоч її створили 50 років тому і не ясно, чи є можливість її запускати з території України. Інші засоби ураження — це ракети ATACMS для HIMARS, ракети SCALP: вони завдають серйозніших руйнувань через більшу кількість вибухівки порівняно з можливостями дрона. У цьому контексті згадали про заяву президента України Володимира Зеленського щодо блекаутів у Москві. Експерт вважає, що таку ситуацію можна влаштувати, вдаривши не по самій столиці РФ, а по підстанціях, розташованими за межами міста.

"Важливо, що насправді нам навіть не треба бити безпосередньо по Москві. Ми можемо знищити генерацію навколо неї — навіть на відстані 100–200 км — і тоді росіянам доведеться щось вигадувати, кудись перемикатись, балансувати систему і так далі", — ідеться у інтерв'ю.

Зокрема, експерт зауважив, що дрони здатні пошкодити об'єкти нафтової галузі РФ, але не знищують їх повністю. Зокрема, після ударів БпЛА об'єкти ремонтують приблизно місяць, тоді як від ракет ішлося б, умовно, про пів року. Водночас ефект ударів наявними засобами все ж є: далекобійні дрони орієнтовною вартістю 40 млн грн "спалюють декілька сотень мільйонів доларів росіян".

Удари по РФ — деталі

Українські ракети, згадані в інтерв'ю, дійсно можуть дістати до околиць Москви та об'єктів енергетики, розташованих навколо російської столиці. Від Москви до кордонів України — орієнтовно 600 км, тоді як ракета "Фламінго" здатна ударити по РФ на відстань 3 тис. км, а ракета "Нептун" — від 200 км до 1000 км (залежно від модифікації).

Зазначимо, Сили оборони вже влаштовували блекаути після ударів по РФ. Ідеться про інцидент у Бєлгороді, який стався 28 вересня. Губернатор Бєлгородської області заявив, що після обстрілів пошкоджено теплостанцію, і значна частина споживачів опинилася без світла. Відстань від Бєлгорода до кордонів України — приблизно 30 км: аналітики пояснили, що ураження могли завдати не ракетами, а РСЗВ HIMARS.

Нагадуємо, 1 вересня росЗМІ повідомили, що через серпневі–вересневі удари України по РФ росіяни втратили ледь не половину потужностей нафтопереробки.