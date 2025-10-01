Блекаут у Москві: ЗСУ можуть вимкнути світло в столиці РФ, — Генштаб

Україна знайде можливості та зброю для вимкнення світла в столиці Росії, якщо в Кремлі погрожуватимуть блекаутом у Києві.

Будь-яка дія Росії, спрямована на шкоду Україні, викличе симетричну відповідь. Про це сказав в інтерв'ю "Укрінформу" начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

Президент України Володимир Зеленський 27 вересня заявив, що якщо росіяни погрожують блекаутом у Києві, то аналогічний сценарій може бути і в Москві.

"Абсолютно правильно сказав президент. Ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія [Росії] буде точно мати протидію", — додав військовий чиновник.

Гнатова також запитали про стан і запаси далекобійного озброєння у ЗСУ. На це він відповів, що "все добре з будь-якою зброєю, але є проблемні питання щодо кількості та якості".

Бойових літаків у ЗС РФ наразі більше, ніж у ЗСУ. Однак це не означає, що за рахунок цього окупанти отримають явну перевагу на фронті і шанси перемагати.

"Точно така сама історія з приводу інших зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому застосовуємо їх", — підсумував воєначальник.

Нагадаємо, Гнатов також розповідав про залучення близько 20 тисяч північнокорейських працівників для виробництва військових товарів у Росії. Корейців задіють у виробництві БПЛА "Герань".

Фокус уже писав про удари ЗС РФ по критичній інфраструктурі Сумської області 30 вересня. У результаті без електроенергії залишилися жителі Конотопа і Шостки.