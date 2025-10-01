Збирають БпЛА "Герань": на військових заводах у РФ працюють до 20 000 жителів КНДР, — Гнатов

Жителі КНДР допомагають окупантам виробляти ударні дрони "Герань". Росія вже залучила приблизно 20 тисяч працівників на військові заводи.

Росія залучила приблизно 20 тисяч працівників із Північної Кореї для виробництва військових товарів. Такі дані навів в інтерв'ю "Укрінформу" начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

Корейців задіяли у виробництві ударних безпілотників "Герань" у місті Єлабуга республіки Татарстан. Зазначені дані, за його словами, потребують уточнення.

Крім цього, Москва утримує в Курській області певний контингент північнокорейських солдатів, включно з інженерними підрозділами для розмінування. З ними проводять військову підготовку.

"На передньому краї ми їх не спостерігаємо, залучення безпосередньо в бойові дії теж не спостерігаємо. Але контингенти є", — розповів Гнатов.

У червні поточного року розвідка Південної Кореї прогнозувала чергове відправлення солдатів із КНДР у Росію для участі в бойових діях. Українська військова розвідка повідомляла, що йдеться про 25 000-30 000 військових.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов уперше підтвердив участь північнокорейських військових у боях у Курській області наприкінці квітня.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин у вересні розповідав про "значні успіхи" своїх армійських підрозділів, які брали участь у війні з Україною.

З жовтня минулого року Північна Корея відправила до Росії до 13 000 військових для участі у війні з Україною. Станом на початок вересня 2025 року КНДР втратила приблизно 2000 солдатів.