Кім Чен Ин анонсував купівлю секретної зброї та похвалився "подвигами" КНДР в Україні

Північнокорейський диктатор повідомив про це в Мансудеському палаці з'їздів на XIII сесії Верховних Народних Зборів Корейської Народно-Демократичної Республіки. І крім цього заявив, що миритися з Південною Кореєю він не буде, як і відмовлятися від ядерної зброї.

Кім Чен Ин заявив, що КНДР "придбала" нову секретну зброю і досягла значних успіхів у військових дослідженнях. А також зробив кілька важливих заяв про те, як йдуть справи у відносинах зі США, Південною Кореєю і Японією. Промову лідера Північної Кореї опублікувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Кім Чен Ин повідомив, що у КНДР є "секретна зброя" Фото: KCNA

Кім спочатку заявив, що партія взяла курс на зміцнення військово-морських сил і в КНДР успішно побудували есмінці, здатні виконувати різні морські військові завдання, зробивши важливий перший крок до "створення морської держави". Він згадав про військові успіхи за останні 9 місяців.

"Крім того, ми придбали нову секретну зброю і домоглися значних успіхів у дослідженнях у галузі оборонної науки, які внесуть значний внесок у подальший радикальний розвиток нашого військового потенціалу... ми повинні постійно накопичувати ще більш потужні сили, здатні відбити будь-які військові загрози", — повідомив Кім Чен Ин.

Він також згадав про "героїчні подвиги" зарубіжних бойових підрозділів, які брали участь у війні проти України на боці Росії. І заявив, що після цього КНДР "охопила хвиля народного героїзму", тож десятки тисяч північнокорейців пожертвували "значні кошти на будівництво меморіального залу і пам'ятника героям".

Але Кім Чен Ин повідомив, що про ветеранів подбають партія і держава, тож гроші він повернув.

Відносини КНДР зі США — ядерного роззброєння не буде

Кім Чен Ин заявив, що США зловживають владою разом із союзниками, тож тристороння система військового співробітництва США-Японія-Республіка Корея "трансформуються в більш агресивні та інвазивні утворення". А різні двосторонні та багатосторонні військові навчання, спрямовані проти КНДР, все частіше "включають ядерні елементи". І США, і Південна Корея нібито провели "відверту демонстрацію ядерної війни проти Пхеньяна під назвою "Залізна булава". Тому вести переговори з новими адміністраціями США і Південної Кореї він не буде. Кім заявив, що Дональд Трамп "загравав" з ідеєю відкритості для діалогу і прагнення до поліпшення відносин, але "їхня справжня природа — в кінцевому підсумку прагнення послабити нашу міць і підірвати наші інститути — ніколи не зміниться".

Кім Чен Ин заявив, що відмовлятися від ядерної зброї Пхеньян не буде Фото: KCNA

"Нещодавно вони висунули концепцію "поетапної денуклеаризації", і тим самим особисто зруйнували саму основу і виправдання для того, щоб сісти за стіл переговорів з нами. Концепція "денуклеаризації" вже втратила свій сенс", — Кім Чен Ин заявив, що перехід до ядерної держави був необхідним і неминучим вибором, і володіння ядерною зброєю закріплено у вищому законі КНДР.

Тому вимога "денуклеаризації" рівносильна "проханню до нас вчинити неконституційний акт".

"Можу запевнити вас, що "денуклеаризація" ніколи, ніколи не станеться з нами. Навіть якщо США та їхні союзники скандуватимуть "денуклеаризацію" 10, 20, 50 або навіть 100 років, факт наявності у Північної Кореї ядерної зброї залишиться незаперечним, подобається їм це чи ні. Наше володіння ядерною зброєю — це закон країни, і ми зобов'язані його дотримуватися", — повідомив Кім і зазначив, що досі з "теплотою" згадує нинішнього президента США Трампа.

Але при цьому не сідатиме за стіл переговорів із Південною Кореєю і не буде жодним чином взаємодіяти з Південною Кореєю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кім Чен Ин отримав від Путіна ядерні реактори для підводних човнів.

А в жовтні Кім Чен Ин влаштує масштабний парад у Пхеньяні в ознаменування 80-річчя заснування правлячої Трудової партії Кореї. Готуватися до параду почали ще влітку.